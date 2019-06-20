陳其邁視察疫情為選舉？韓：寧從良性角度看

韓國瑜接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月20日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜昨天跟“行政院副院長”陳其邁一起去視察金獅湖登革熱疫情防治工作，兩人咬耳朵的畫面也被外界放大檢視，韓國瑜今天受訪將原音重現，兩人只是在討論為何疫情總是從金獅湖開始，希望外界別片斷解讀。至於陳其邁視察疫情被認為是來顧選情，韓國瑜認為他寧願從良性角度來看，代表“中央”地方攜手合作，只要任何疾病，都是不分黨派不分藍綠的。



韓國瑜19日與陳其邁一起到高雄市三民區金獅湖市場視察登革熱疫情，過程中兩人不斷交頭接耳，談論登革熱防治議題，因為被媒體側錄到一句韓問陳“為什麼高雄會爆發登革熱”又再度惹議，遭外界放大檢視質疑“到底誰是市長？”



韓國瑜今天出席蓮潭會館的繁榮大高雄論壇，他接受訪問時將原話重現，因為每次都是這個地點開始產生疫情，發現跟金獅湖遊覽區水位太低有關，如果把水位提高淹沒雜草，魚就會去吃孑孓（蚊子的幼蟲），降低登革熱的疫情發生。



韓國瑜表示，因為三民區是陳其邁副院長的選區，因此才會閒聊為何都從這邊爆發疫情，並且跟陳做了一個討論。韓國瑜也說“有人要放大，我也沒有辦法。”



媒體關切陳其邁來顧疫情，是不是也順便顧選情？韓國瑜則回應，陳其邁是高雄子弟，本來對高雄多一分關心，他寧願站在很良性健康的角度來看，代表“行政院”跟高雄聯手一起來撲滅登革熱，非常感謝陳副院長來高雄。韓說，只要任何疾病，都是不分黨派不分藍綠的，全台人民本來就應該攜手合作，要從寬宏的角度來看，希望大家都能理解。