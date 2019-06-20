港海關首破冒牌手機配件工場　　檢94萬元貨

（來源：網絡） 中評社北京6月20日電／海關首破應用冒牌手機配件的維修工場及倉庫，前日在商標持有人協助下，突擊搜查屯門一間工廈單位，檢獲近四千件懷疑冒牌手提電話配件，市值約94萬元，並拘捕兩男。海關指該工場集團式運作，分工精細，冒牌貨質數參差，性能亦無保證，主打外銷，不排除將有更多人被捕。



海關版權及商標跨境調查組指揮官司徒志輝表示，早前接獲舉報，指屯門一工業大廈單位，有一間應用冒牌手機及配件的工場，前日（18日）在商標持有人的協助下，突擊搜查上址單位，當場檢獲近超過3900件懷疑冒牌手提電話配件，包括外殼和屏幕等，估計市值約94萬元，拘捕兩名分別24歲及47歲男子，兩人報稱為工場的董事和經理。



海關指，破獲的工場佔地數千呎，運作約兩月，分工十分精細，且是有規模的集團式運作，涉及的冒牌電話零件，是近年破獲的案件中數量最多。經初步調查，工場主要是針對外國的手提電話商戶及個人用戶，提供維修和翻新手機的服務，零件比原廠平很多。此外，工場更開設網站，並且以社交平台作宣傳，向海外市場招攬生意。



司徒志輝續稱，坊間手機維修服務一般會用代用零件，不法商戶為索取更多利潤，訛稱手機零件是原廠，實際只是印上冒牌商標的代用品，不排除涉事工場以同樣的模式運作；是次檢獲的手提電話及配件涉及兩個手機品牌，質素參差，功能無保障。據商標持有人指出，手機配件不會以零售方式出售，只有原廠才有零件為手機維修。



（來源：大公網）