初選造勢表態?王金平：要嘛都去要嘛都不去

王金平致詞。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月20日電（記者 倪鴻祥）針對中國國民黨籍縣市長在初選階段對參選人表態是否破壞團結的問題，不參加中國國民黨2020提名初選的前“立法院長”、不分區“立委”王金平今天上午出席宗教活動時表示，這是人情壓力，縣市長的立場是，要嘛都去，要嘛都不去，免得傷了人情。



王金平上午到台北市指南宮參加“孚佑帝君成道紀念三獻大典暨海峽兩岸聯合祈福大會”，北京白雲觀、香港蓬瀛仙館都派代表出席，蔡英文、馬英九、王金平、前台北縣長周錫瑋先後參加祈福，但蔡、馬、王3人依序出席、離開，沒有見到面，最後到場的周錫瑋則是和王金平打招呼。



爭取國民黨2020提名的高雄市長韓國瑜近來在北中南東全台各地舉行大造勢活動，藍營縣市長是否到場助陣，被外界質疑表態相挺，會對其他參選人不公，有破壞團結疑慮。



王金平表示，每個縣市長受到很多的人情壓力啦，他們的立場有時候就是，反正要嘛每個人來要求都去，要嘛都不去，免得傷了人情。



王金平日前透露會和鴻海董事長郭台銘相約見面，但他今天上午態度保留，面對媒體一再追問何時何地“郭王會”，王金平都以“過幾天再告訴你”作為回應。



對於國民黨中央預訂7月7日要在凱達格蘭道上辦造勢，抗議蔡政府強勢通過公投法部分條文修正有限制人民直接權利之嫌。王金平說，他現在沒有接到這個請帖，如果是接到請帖，當然就是要去了。



“立法院”臨時會6月17日在蔡政府優勢主導下通過《公民投票法》部分條文修正，確定2021年起公投與大選脫鉤，每兩年舉辦一次公投，時間訂在8月的第4個星期六，公投當天應為放假日，被外界質疑是“鐵籠公投”，大幅限縮人民公投權利。