花郭董錢？吳敦義：蔡英文女士講的荒腔走板

吳敦義參加《八百壯士紀實》新書發表會時，接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月20日電（記者 張嘉文）針對蔡英文指稱國民黨只想花鴻海董事長郭台銘的錢一事，中國國民黨主席吳敦義今天參加八百壯士新書發表會接受媒體聯訪時駁斥說，蔡英文女士講的是荒腔走板的話，有失“國家元首”的風格與人格，“我覺得蔡英文女士講話越來越離譜了！”



反年改團體“八百壯士”今天重回“立法院”，在“立院”正門口發表新書《八百壯士紀實》，現場近500人聚集，除軍系團體及公教警消勞團體代表外，還包含國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱、新黨主席郁慕明、國、親“立委”、和國民黨“總統”參選人鴻海董事長郭台銘、前台北縣長周錫瑋和孫文學校總校長張亞中都到場力挺。



吳敦義致詞時表示，去年6月20日蔡英文強度關山，“立法院”對《陸海空軍軍官士官服役條例》做了嚴重的修改，這是非常不合乎情感與道義的。對於陸海空軍軍官士官以及所有從事捍衛“國家”的人員，“國家”本來就應該有好的制度。



吳敦義強調，對於捍衛“國家”，保障人民生命安全以及社會安定和諧人員，大家應該要有同理心。但蔡英文當選之後，就採取非常強烈、不公的作法，去年6月20日於“立法院”強行三讀通過該條例修正案。



吳敦義說，八百壯士的精神就是八年抗戰時，死守四行倉庫。他希望全民能了解，我們的“國軍”都是捍衛“中華民國”主權，確保台灣安全，且能穩定和平兩岸關係的。他呼籲全體愛“中華民國”、愛護台灣的民眾，大家共同努力發揚八百壯士的精神。



吳敦義也提到，今後國民黨若能如去年11月24日，贏得22個縣市中15個縣市首長以及19個縣市議會議長，就表現出人心之所嚮。他認為，包括“國軍”退除役官兵以及在職官兵應該跟全體“國民”有共同的心願，希望忠愛“中華民國”，希望維持兩岸和平，希望軍公教警消人員退休之後，能維持既有的尊嚴與合理的待遇，且對於現職的軍公教警消人員也應該要有公平、有尊嚴的對待。