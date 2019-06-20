聲援軍公教　郭台銘：會把福利還給大家

鴻海董事長郭台銘今天出席八百壯士新書發表會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月20日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020提銘的鴻海董事長郭台銘，今天到“立法院”前參加八百壯士新書發表會，受到現場不少人熱烈歡迎，“郭董加油！”的呼聲此起彼落。郭台銘發言時則強調，他會幫助軍公教警消恢復既有尊嚴，重新考慮如何讓他們在生活上拿回福利，如果他當選，帶大家走出去，賺全世界的錢，把福利還給大家。此話一出也讓現場一片叫好。



郭台銘隨後接受媒體訪問時，針對如何讓軍公教族群從挺韓（高雄市長韓國瑜）變成挺郭？郭回說“我會賺錢”，他強調，現在的政府不懂把餅做大，財政捉襟見肘，只要有賺錢，軍公教該有的尊嚴與福利自然恢復。



反年改團體“八百壯士”今天重回“立院”，在“立院”正門口發表新書《八百壯士紀實》，現場近500人聚集，除軍系團體及公教警消勞團體代表外，還包含國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱、新黨主席郁慕明、國、親“立委”、和國民黨“總統”參選人鴻海董事長郭台銘、前台北縣長周錫瑋和孫文學校總校長張亞中都到場力挺。



郭台銘和吳敦義同時間到場，但兩人僅在會場入口握手致意，主辦單位並未安排兩人同台，在吳致詞完後才安排郭進場。



郭台銘說，他今天站在這裡，為八百壯士抗爭485天新書站台，是了解蔡英文政府對軍公教警的不公不義，造成大家尊嚴受損，也讓相關的年金福利受損，他要表示聲援軍公教警消，恢復他們既有尊嚴，重新考慮如何讓他們在生活上拿回福利，如果他當選，會讓軍公教警恢復尊嚴。



郭台銘提到，年金的問題，關鍵在蔡英文政府不曉得把餅做大，只會砍預算，軍人、警察都一樣，他們捍衛這個土地一輩子，他們得到什麼？他當選後，會讓大家得到尊嚴，帶大家走出去，賺全世界的錢，把福利還給大家。



郭台銘強調，如果沒有賺錢、政府沒有經費會造成資源排擠，大家要選出一個會賺錢的“總統”，請大家再忍耐忍耐，沒有幾天了，只要他出來，台灣的經濟就會更好，因為他懂大家的苦。