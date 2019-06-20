日韓勞工索賠難解　日再提第三方仲裁

（來源：網絡） 中評社北京6月20日電／日本政府19日向韓國政府提議，組建全部由第三國成員組成的仲裁委員會，以解決韓國遭強征勞工向日本企業索賠觸發的新爭端。



日方先前提議設立包括一名第三國成員在內的仲裁委員會，截至18日沒有獲得韓方回應。



韓國法院去年以來作出多項裁決，要求日本殖民朝鮮半島期間強征勞工的日方企業賠償韓國受害者，致使兩國關係惡化。



日本外務省亞洲、大洋洲局長金杉憲治19日召見韓國駐日本使館分管政治事務的官員金敬翰，“強烈要求（韓方）遵循協定中規定的下一階段義務，回應仲裁要求”。



金杉所提協定，指日韓1965年達成的《日韓請求權協定》。日方認定協定簽署時類似索賠問題已經解決，而韓國政府支持尊重國內司法判決。



日韓當初約定，如果雙方就解釋和執行《日韓請求權協定》出現爭議，將以外交渠道解決。如果失敗，可尋求第三方仲裁。



日本政府5月20日向韓方提議，設立仲裁委員會，包括一名日本人、一名韓國人和一名日韓同意的第三國成員，沒有獲得韓方回應。按照協定要求，韓方需在30天內回應這一最新提議。



共同社報道，如果韓方依然不接受仲裁提議，日方考慮向國際法院起訴。



韓國外交部19日提議，企業自行籌集資金，賠償受害者。



（來源：新華網）