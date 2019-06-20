蔡政府頻修法　郭：準備1月11日要下台

鴻海董事長郭台銘接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月20日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020提銘的鴻海董事長郭台銘今天到“立法院”前參加八百壯士新書發表會。郭接受媒體訪問時批評蔡政府，就是借“中華民國”的殼上市，有膽就宣布“台灣獨立”，但他們也不敢，不敢作為、不敢擔當，只會拿退休軍公教來開刀，當作換取選票的工具，這種行為令人不恥。



反年改團體“八百壯士”今天重回“立院”，在“立院”正門口發表新書《八百壯士紀實》，現場近500人聚集。郭台銘到場時，受到不少人熱烈歡迎，“郭董加油！”的呼聲此起彼落。



郭台銘接受媒體訪問，被問及“立法院”臨時會昨三讀《“國安法”》修正案，軍公教若擔任“共諜”經判刑確定，將剝奪全額退休俸一事。



郭台銘表示，他們（指蔡政府）現在所有的事情，都是要趕在明年1月11日之前，有沒有發現？他們感覺到1月11日會輸掉，所以所有法案都要爭取在1月11日以前想辦法修完，公投法就是個例子，修完以後，就準備1月11日要下台。



郭台銘強調，軍人這次感受到的是尊嚴受到羞辱，還有“中華民國憲法”無法保證他們的權益，最重要的一點，民進黨蔡政府只是藉“中華民國”的殼上市，要民進黨內部自己宣布獨立，他們也不敢，所以蔡政府不敢作為、不敢擔當，只會拿老的退休軍人當成換取選票工具，讓他覺得不齒。



至於媒體詢問蔡英文民調贏他及高雄市長韓國瑜，郭台銘說，之前蔡英文初選民調贏賴清德，今天有偏綠的媒體社論講得很精采，今天如果蔡對自己的民調都能操弄到這個地步，將來就會操弄“國家”，一切都以操弄為主、一切以個人利益為主，這種“總統”真的，你們要想想看，明天她（指蔡）就操弄成讓自己當選，用“國家”的機器來做、用“國家”經費來支持自己當選，這種不公不義的“總統”，各位老百姓睜開眼睛看一看。