中國駐日大使：中日有責任共同維護自由貿易

（來源：網絡） 中評社北京6月20日電／國駐日本大使孔鉉佑18日在東京接受《讀賣新聞》專訪，就中日關係、二十國集團領導人大阪峰會、共建“一帶一路”等闡述中方立場主張。



孔鉉佑說，此次大阪峰會正處於重要節點、面臨特殊形勢：世界經濟下行壓力重新增大，不確定性明顯上升，單邊主義和保護主義逆流衝擊國際秩序、多邊貿易體制和全球市場信心。



孔鉉佑表示，中方希望同各方一道，推動峰會凝聚各方共識、加強協調合作、提振國際社會對世界經濟和多邊合作的信心。希望日方作為主席國與各方一道，推動峰會支持多邊主義，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，構建開放型世界經濟。同時，發揚夥伴精神，加強宏觀經濟政策協調，促進世界經濟穩定增長，照顧發展中國家關切。在當前個別國家升級經貿摩擦的情況下，尤其需要堅持協商一致，妥善處理意見分歧。



孔鉉佑指出，中國是日本最大出口市場，中日貿易額常年維持在3000億美元高位，日本企業每年在華生產、對美出口的產品價值1萬億日元。中日經貿關係高度融合，兩國都是國際自由貿易體制的受益者，都有責任共同維護開放型世界經濟和自由貿易體制。中日要做世界經濟的“穩定錨”和“推進器”，積極倡導自由貿易，共同維護多邊主義，為推動建設開放型世界經濟多做貢獻。



關於中日關係，孔鉉佑說，當前中日關係持續改善發展，雙方正面互動日趨活躍。今年是新中國成立70周年，日本進入“令和時代”，中日兩國和兩國關係都站在新的歷史起點上。在世界百年變局的關鍵當口，中日兩國的共同利益日益廣泛，雙方加強協調合作的重要性和必要性顯著上升，中日關係面臨向更高水平邁進的重要歷史機遇。



關於共建“一帶一路”，孔鉉佑表示，日本在歷史上曾是古絲綢之路的重要一站。在21世紀的今天，“一帶一路”完全可以成為中日互利合作、共同發展的新平台和“試驗田”。希望日本各界更加積極參與共建“一帶一路”和中日第三方市場合作，不斷加大投入力度，拓寬合作領域，推動取得更多具體成果。中方也願本著共商共建共享原則和開放透明包容精神，同日方共同努力，將中日“一帶一路”框架下的第三方市場合作打造成為兩國務實合作的新支柱和新亮點。



（來源：大公網）