洪秀柱：要用選票把下三濫的政府下架

洪秀柱參加八百壯士新書發表會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨前主席洪秀柱今天到“立法院”前參加八百壯士新書發表會，洪批評蔡英文政府所有下三濫的行為都做得出來，所以2020一定要用選票把這個下三濫的政府下架。



洪秀柱也提到，她非常憂心，明明知道這個政權必須要下台，台灣才有未來，那什麼叫做只誰不投，只誰要投，我們不要再講這話，她拜託大家，全心全意支持那個最後出現的對象（指國民黨2020初選出線者），含血含淚都要投下神聖的一票，就是要讓無德無能的政權下架。



反年改團體“八百壯士”今天重回“立院”，在“立院”正門口發表新書《八百壯士紀實》，現場近500人聚集，除軍系團體及公教警消勞團體代表外，還包含國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱、新黨主席郁慕明、國、親“立委”、和國民黨“總統”參選人鴻海董事長郭台銘、前台北縣長周錫瑋和孫文學校總校長張亞中都到場力挺。



洪秀柱最後才到場，但仍然受到現場人士熱烈的歡迎，還有人直呼“柱姐是黃埔的典範！”



洪秀柱表示，八百壯士過去那段淒風苦雨、日曬雨淋、風吹雨打的日子挺過來了，大家只要求合理對話與制度，但始終被置之不理，還被污名化，她不知道為什麼一個政府會把一個保家衛國的軍人給的承諾，到最後翻臉不認人、立刻毀棄承諾，但是最近她發現真正的原因，就是那個“總統”（指蔡英文），認為我們跟她是不同一國的，這真是莫名其妙，亂七八糟。



洪秀柱強調，蔡政府的無德無能不用再多說，她覺得這樣一個政府，所有下三濫的行為都做得出來，所以2020我們一定要用選票把這個下三濫的政府下架，把民主退步黨下架。