盧崑福：民進黨打韓代表韓是綠最畏懼的對手

國民黨中央委員、台南市議員盧崑福。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南6月21日電（記者 趙家麟）中國國民黨中央委員、台南市議員盧崑福20日接受中評社訪問表示，民進黨正用200倍的放大鏡在打擊韓國瑜！這代表了韓才是綠最畏懼的對手。但韓的選情受到支持者年齡偏高的挑戰，黨內高層也還沒有一致挺韓的意志，這些都讓基層挺韓的力量焦慮萬分。



台北、台中、高雄都有挺韓造勢大會，為何台南沒有？盧崑福表示，民進黨此時正忙著打韓，在綠營票倉的台南辦挺韓造勢大型活動，有沒有可能增加韓的負擔？正負效應需要進一步評估的，也確實是一個難題。但台南許多挺韓民眾還是希望能在台南有一場造勢大會。



一路表態挺韓國瑜的盧崑福告訴中評社，在台南籌組“韓國瑜之友會”，凝聚挺韓的力量，發揮較有組織的助選能量，是現階段在台南能做的。



國民黨“總統”初選民調預計7月5日展開，韓國瑜陣營規劃的主要造勢活動，除了已經在台北、花蓮、雲林舉辦之外，22日將在台中舉行，高雄挺韓大會則是7月5日登場。



盧崑福說，民進黨目前正全力打韓，從近日高雄市政及登革熱防疫的議題來看，民進黨可以說是“用200倍的放大鏡在打擊韓國瑜！”



他指出，從另一個角度看，國民黨這幾位黨內初選的候選人中，韓國瑜遭受到敵人最強的火力轟炸，這正代表了韓對民進黨的威脅最大，是民進黨最畏懼、最希望擊倒的對手。



盧崑福表示，國民黨啟動2020黨內初選，韓是百年難得一遇的人才，韓目前面臨的挑戰，除了對手的猛烈炮火外，挺韓的年齡層偏高，如何讓韓的理念打動年輕一代？以及國民黨高層目前仍各有所思，還沒有一致團結挺韓的意志，這些現象都讓基層藍軍焦慮。



盧崑福表示，民進黨已經提名蔡英文，無黨的台北市長柯文哲虎視眈眈，藍軍當中，韓國瑜擁有最強大基層民意支持，如果不能代表國民黨參選2020，國民黨還有重返執政的機會嗎？為了助韓在初選勝出，在台南能做的，就是盡速籌組韓國瑜之友會，凝聚挺韓力量。