習近平抵平壤開始對朝鮮國事訪問

（來源：網絡） 中評社北京6月20日電／6月20日，中共中央總書記、國家主席習近平乘專機抵達平壤，開始對朝鮮民主主義人民共和國進行國事訪問。



當地時間12時許，習近平乘坐的專機抵達平壤順安機場。雨後初晴的平壤，天高雲淡、氣候怡人，到處鬱鬱葱葱、繁花似錦，整個城市洋溢著友好熱烈的氣氛。機場上中朝兩國國旗迎風飄揚，“熱烈歡迎中國共產黨中央委員會總書記、中華人民共和國主席習近平同志”“鮮血凝成的朝中兩國人民之間牢不可破的友誼團結萬歲”大幅標語高高懸掛，近萬名群眾排列成整齊的隊伍，有力地揮動著花束，以歡快的口號和熱情的笑容，歡迎尊貴的中國客人到來。朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩和夫人李雪主到機場迎接。



在朝鮮群眾浪潮般的歡呼聲中，習近平和夫人彭麗媛步出艙門，金正恩和夫人李雪主在舷梯旁熱情迎接。習近平走下舷梯，同金正恩親切握手問候。朝鮮兒童向習近平和彭麗媛獻上鮮花。習近平主席並同前來迎接的朝方高級官員一一握手致意。



朝方在機場舉行隆重歡迎儀式。在21響禮炮聲中，軍樂隊奏中朝兩國國歌，習近平在金正恩陪同下檢閱了朝鮮人民軍三軍儀仗隊，並觀看了分列式表演。



丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等陪同人員同機抵達。



中國駐朝鮮大使李進軍也到機場迎接。



朝鮮黨和國家領導人樸鳳柱、李勇浩、李萬建、李洙墉、崔輝、金英哲、金秀吉、李永吉、努光鐵、李龍男、金與正等參加機場歡迎儀式。



歡迎儀式結束後，在21輛禮賓摩托車的護衛下，習近平乘車前往錦綉山迎賓館。沿途數十萬群眾揮舞中朝兩國國旗和五彩繽紛的鮮花，熱情洋溢地高呼中朝友誼萬歲等口號，夾道歡迎。

