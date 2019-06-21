中國主流智庫：習近平訪朝意義深遠

習近平專機抵達平壤（網絡圖） 中評社北京6月21日電（記者 郭至君）中國國際問題研究院昨日發布2019國際形勢和中國外交藍皮書，裡面專門有一小節提到了過去一年來朝鮮半島風雲變幻的局勢。這兩日又恰逢習近平主席國事訪問朝鮮，在藍皮書發布會上，亞太研究所研究員吳晶晶也發表了自己對習近平主席此訪朝鮮的成果的一些期待。



吳晶晶表示，今年是中朝建交70周年，這是非常重要的一次訪問，這次訪問會起到一個承前啟後、繼往開來的作用，為今後的中朝關係定位。“我對這次訪問的期待呢，一方面是習主席訪朝能夠增進兩國友好的感情，特別是民間的友好感情，因為前一段時間，因為朝核問題，聯合國制裁問題，關係有所疏遠，促進中朝友好的話，民間感情的變化、民間友好是非常重要的。我認為，可能會以這一次為契機，加強兩國民間的友好交往。還有就是，大家非常關心的，全世界矚目的，希望能在推動半島無核化方面取得一些進展，因為中國是作為勸和促談的一方，非常願意發揮建設性的作用。但是這個問題不僅僅是願望，還得看雙方，包括朝鮮、包括美國是不是能夠相向而行。我期待通過習主席訪問以後，能夠促成朝美領導人再次舉行會晤，當然這還需要大家做非常多的非常細致的工作。”



吳晶晶指出，我們知道，現在朝美雙方的談判處於一個僵持期，河內的首腦會晤後已經過去了將近4個月，雙方都沒有一些正式的接觸，如果說這種情況一直持續下去的話，肯定會帶來一些負面影響，尤其明年美國還要開始一些總統選舉的工作，因此我想到今年年底為止是一個非常好的一個機遇，而且經過去年以來各方首腦的互動，半島的和平向好的氣氛是有的，我們應該要做一些事情。所以我想習主席這次訪朝應該也是希望推動朝美首腦會晤，推動解決半島問題跟金正恩委員長進行一些充分的溝通。這個時機也非常好，因為不久後習主席就要去參加G20大阪峰會，那時各國領導人，包括特朗普總統、文在寅總統，還有日本首相安倍晉三等，應該說是首腦聚集的場所。如果習主席能從金正恩那邊得到一些信息，帶給大家更好地商量下一步怎麼辦？如何能夠促成朝美會談取得進展？如何進一步推進半島和地區的局勢走向緩和？我想也是一個非常大的、非常重要的意義。”

