中評現場：智庫專家研判中國國際形勢和外交

發布會現場（中評社 郭至君攝） 中評社北京6月21日電（記者 郭至君）昨日，中國國際問題研究院發布了2019年的《國際形勢和中國外交藍皮書》，幾位主要撰寫藍皮書其中章節的專家們都參與了發布會，就中美、中俄、中歐、半島局勢等相關熱點問題表達了自己的見解。



世界經濟與發展研究所所長姜躍春就目前的中美貿易戰發表了自己的看法，他說，在世界貿易發展史上，雙邊貿易摩擦更主要的是發達國家對發展中國家崛起的一種打壓。美國在一定程度上要拒絕中國的發展，這對中國是不公平的，我們改革開放有四十年的歷史，摸索到了發展的道路，特別是在2000年之後中國融入世界體系之後，但距離現在的發達國家還有相當距離，中國人是希望過好日子的。



姜躍春說，在經濟全球化的背景之下，單個經濟體如果過分強調本國在全球價值鏈的利益，這是不符合世界規律的，現在中美貿易戰就體現了這種負面效應。世界各個經濟體是你中有我、我中有你的，經濟全球化是發展的大趨勢。只要中美兩家有達成協議的可能性，全球股市就一片向上的可能性，反之則萎靡不振。中美貿易戰最後的結果並不能解決中美貿易失衡問題，中美貿易中的結構性問題很難在短期內解決，更需要大家坐下來談，找到最大公約數，單純靠打壓是解決不了問題的，受傷害的是整個世界，中美應該平等互利，坐下來，平心靜氣地解決貿易失衡問題。



美國研究所所長滕建群表示，目前美國對華貿易政策發生了一個二元化的分裂。在技術問題上美國對中國的打壓，華為承受的壓力是空前的，華為沒有任何的後門和漏洞，為什麼還要打壓？就是因為5G技術，美國要得就是這種技術霸權。很多人說現在中美關係發生了質變，其實中國對此是不願意的，他個人認為沒有到這個“中美新冷戰”的份兒上，這個結論為之過早。G20峰會上習特元首會談還保持著密切溝通，美國有一些人說的“脫鈎”，他認為是脫不了的，這是一個市場規律問題，中美關係不會發生質變。



歐洲研究所所長崔洪建則說，中國對歐洲的看法基於歷史和現狀，中國主張用政治和平的方式來解決一些爭端，中歐在這方面具有共識，非常珍貴。歐洲現在遇到了一些問題和挑戰是符合事物發展一般規律的，歐洲在享受好處的同時也積累一些問題，這幾年如何應對是關鍵時期。中國對歐洲的立場是一貫的，中歐之間已經形成了一種非常成熟的，互相獲益的夥伴關係，中歐之間的合作領域和深度是很難有其他雙邊關係來替代的，中國要堅定地同歐洲共同獲益，中國和歐洲之間是相互需要的。雖然現在歐洲對中國的改革開放有一些誤讀，但是中歐之間的實際行動可以證明雙方可以做真誠的合作者，歐洲方面出現一些對華關係調整的聲音，試圖對中國尋求一個多元的定位，他認為，事實上中歐關係在變得越來越深入、成熟，中歐會是不可替代的、促進良性競爭的夥伴，中歐之間可以在雙邊領域作為彼此發展的動力和引擎。中歐應該在世界的大變局中站穩腳跟，雖任重道遠，但是前景非常光明。

