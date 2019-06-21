《國際形勢和中國外交藍皮書2019》發布

發布會現場（中評社 郭至君攝） 中評社北京6月21日電（記者 郭至君）由中國國際問題研究院專家們合撰的《國際形勢和中國外交藍皮書2019》昨日發布，在發布會上，國際戰略研究所所長、研究員陳須隆在會上代讀了院長戚振宏的致詞。



戚振宏的致詞中首先提到，《國際形勢和中國外交藍皮書》是我院學術品牌項目，自2006年面世以來，已有13年的歷史，是國研院研究人員集體智慧的結晶。它旨在深度分析年度大國國情與地區形勢、國際重點與熱點問題、中國對外關係成就與挑戰，以期對國內外讀者全面認識國際形勢和客觀理解中國外交有所助益。



戚振宏表示，我們的《國際形勢和中國外交藍皮書》由上下兩篇組成。上篇主要對國際形勢作專題述評，涉及大國國情與外交、主要地區形勢、國際及地區問題。下篇重點評析中國外交思想與實踐，包括中國外交布局、中國與其他國家及地區關係、領域外交。



回眸2018年國際格局走勢與中國外交，應當說，這是對世界百年未有之大變局與中華民族偉大復興進程均具有重大影響的一年。



總的來看，2018年，國際形勢亂變交織，不確定、不穩定因素顯著增多。大國較量空前激烈，民族主義、民粹主義蔓延肆虐，保護主義、單邊霸凌主義逆流而動，世界兒近失序狀態。面對紛繁複雜的國際形勢，中國外交以實現中華民族偉大復興為使命，堅定推進中國特色大國外交：以維護世界和平、促進共同發展為宗旨，繼續推動構建人類命運共同體。



首先，國際格局之變促成大國關係深刻調整，大國關係深刻調整又反過來加速國際格局演變。



當前，國際格局依然保持“一超多強”態勢，但“一超”弱化、多強分化趨勢明顯。美國以“破”促“立”，利用超強實力實施強權政治，企圖“另起爐灶”，重構國際秩序，借此鞏固一超獨霸地位。



美國戰略調整牽一發而動全身，導致大國在經貿、科技、安全、規則與秩序、地區與多邊外交領域的博弈空前激烈。因此，多邊主義和自由貿易體制受到嚴重衝擊，保護主義、民粹主義盛行，全球化遭遇逆風，世界經濟下行壓力增大，全球治理機制趨向“分裂化”、“陣營化”，世界很不安寧。

