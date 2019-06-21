兩岸村里長實地探訪閩南土樓一睹“圓樓之寶”

二宜樓外部（中評社 海涵攝） 中評社福州6月21日電（記者 海涵）日前，參加第十一屆海峽論壇•海峽兩岸（漳州）鄉村產業發展研討會的台灣各地青工總會代表，漳台創業青年代表、台中市的村里長代表、漳州市基層鄉村幹部代表等人前赴華安縣參觀了當地著名的土樓建築。



作為閩南土樓的代表，二宜樓是參訪團的重點觀賞對象。二宜樓位於華安縣仙都鎮大地村，它不僅是閩南土樓的代表，更是我國圓土樓古民居的傑出代表，素有＂土樓之王＂＂國之瑰寶＂之美譽，它以規模宏大、設計科學、布局合理、保存完好聞名遐邇，為全國重點文物保護單位。



據了解，二宜樓建於清乾隆五年（1740年），為＂鄉飲大賓＂蔣氏十四世蔣士熊所建，占地面積9300平方米，坐東南朝西北，外環高4層、通高16米，外墻厚達2.53米，外徑73.4米。整座樓為雙環圓形土樓，分成16單元，共有房間213間。樓內空地中還有兩口井，分名為＂陰泉＂和＂陽泉＂，組成太極的陣型。就算井外溫度一致，兩泉的泉水溫度還是會相差一度。



二宜樓的建築平面與空間布局獨具特色，防衛系統構思獨創，構造處理與眾不同，建築裝飾精巧華麗，堪稱＂圓土樓之王＂、＂神州第一圓樓＂，為福建省兩大民系－－客家民系、福佬民系之福佬民系地區單元式土樓的代表。1996年11月，二宜樓被國務院公布為第四批全國重點文物保護單位。二宜樓是單元式與通廊式有機結合的典範，建築平面與空間布局井然有序，防衛系統構思嚴謹，建築裝飾精巧華麗，文化內涵豐富，融歷史學、地理學、建築學、軍事學、哲學、美學和民眾學為一體，整個建築追求天地人的和諧統一。



不僅外形壯觀，二宜樓的文化內涵也很豐富。二宜樓樓門朝西，門額石匾鐫刻著各40厘米見方的＂二宜樓＂三字，近趙體而無柔媚之態，類瘦金體又稍遜勁拔，自成一格。＂二宜＂兩字，寓有宜山宜水、宜家宜室、宜內宜外、宜兄宜弟、宜子宜孫、宜文宜武之意。此匾已收入《中華名匾》一書中。樓內共存有壁畫593平方米、226幅，彩繪99平方米、228幅，木雕349件，楹聯163副，在福建眾多土樓中是獨有的，在中國古民居中亦屬罕見，堪稱民間藝術珍品。在3、6、10單元的墻上、天花板上張貼許多1931年美國《紐約時報》、1932年美國《紐約晚報》，墻面上還繪有西洋鐘、西洋美女，並標注譯文的壁畫，為中西文化交流的見證。

