日本中小企業宣傳海報走電影風　吸睛獲好評

中評社香港6月20日電／日本一家專門製作電影風格宣傳海報的公司，因為作品吸睛獲好評，讓愈來愈多中小企業上門委託製作電影風格宣傳海報，希望有助自家公司徵才及提升員工工作意願。



日本產經新聞報道，一句“幾乎沒有我們XX運輸公司不能運送的東西”的口號，搭配上電影風格的畫面設計，這種簡直就像電影上映時的宣傳海報，現在被日本一般中小企業用來自我行銷。



中央社援引報道，製作出這種電影風格宣傳海報的，是位於兵庫縣姬路市內的廣告代理店“感動會社樂通”公司，他們從2017年開始販售這種把中小企業“電影化”的海報，去年就為40間公司製作海報。



這種嶄新的海報設計受到業界注目，愈來愈多日本中小企業委託樂通製作。



樂通社長田村慎太郎很喜歡看電影，而製作出這種電影風格海報的契機，始於一間位於姬路市的運輸公司社長，希望樂通協助做出能凝聚員工向心力的海報，且完全沒有任何指示，全權委託樂通處置。



田村收到委託後，決定用一眼就能明白的電影海報模式來製作。在聽完運輸公司簡歷、對未來的展望及所煩惱的事後，想出一個具衝擊力且易懂的海報宣傳文字，並從運輸公司內部找來像演員的員工們拍攝照片，完全仿照電影海報來製作。



這間運送公司社長很滿意海報成品，放上網路分享，瞬間就受到注目。



樂通在製作與電氣工程相關的公司宣傳海報，採用了像電影“永遠的三丁目的夕陽”風格；製作人才派遣公司的海報時，用的是像迪士尼電影的風格。



每張海報製作費約25萬日圓，有公司表示，在就職說明會上，電影風格的海報受到很多學生注目，頗受好評。



田村表示，這種海報是有助提升員工動力的工具，他們希望透過製造與眾不同的話題，為憂慮人才不足等問題的中小企業提升存在感做出貢獻。