綠議員李啟維：賴清德應接黨主席來整合輔選

民進黨台南市議員李啟維。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南6月21日電（記者 趙家麟）民進黨2020初選時挺前“行政院長”賴清德的台南市議員李啟維20日接受中評社訪問表示，初選落敗的賴清德，未來最好的安排應該接任黨主席，以促進黨的整合與團結，甚至擔起輔選任務。



民進黨中執會19日已正式通過提名蔡英文代表民進黨參選2020大選，賴清德沒有現身黨中央，也沒有公開行程，只有在臉書上持續發出初選謝票文。網路留人各種意見都有，有人要賴初選結束放在一切，但也有人建議賴退黨另組新政黨參選。



李啟維向中評社表示，黨內初選畢竟是一個過程，還是要思考到民進黨未來的團結整合問題，初選蔡賴相爭產生的矛盾，據他的了解，黨的高層已在調解中。



他認為，蔡英文已獲黨正式提名，許多人關心賴清德的下一步，由於初選過程有對立產生，現在要賴當蔡的副手，恐怕有人會有意見，但黨內過去曾有蘇謝之爭，一個領黨、一個領政的安排，不失是一個考量。



李啟維表示，賴清德仍是民進黨的重要大員，此次雖然初選落敗，4年後還是有機會。依他接觸基層綠營民意的了解，賴清德若能接任黨主席會是適合的安排，甚至能帶動輔選2020大選。



2018年11月24日九合一地方大選，民進黨慘敗，兼任主席的蔡英文當晚就辭去黨主席，中常會先推基隆市長林右昌代理黨主席，後來補選出卓榮泰擔任黨主席，任期則至明年5月19日截止，與本屆“總統”任期一致。



賴能不能接任黨主席？以什麼方式接任？具有全代會黨代表身分的李啟維表示，還要看黨章相關規定與黨內意見，無論如何，賴應該有重要的角色任務，和全黨共同面對2020大選，畢竟打贏大選才是最重要的。



至於歷經初選蔡賴之爭後，黨內的矛盾是否延續？李啟維表示，依民進黨過去的傳統，整合復元的速度很快，他認為問題不大。