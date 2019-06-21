賞七彩官畬　兩岸村里長共度盛會

官畬村（中評社 海涵攝） 中評社北京6月21日電（記者 海涵）日前，經歷了第十一屆海峽論壇•海峽兩岸（漳州）鄉村產業發展研討會的思想碰撞之後，台灣各地青工總會代表，漳台創業青年代表、台中市的村里長代表、漳州市基層鄉村幹部代表等人來到華安縣官畬村實地探訪，體驗佘族風情。



官佘村位於華安縣新圩鎮九龍江北溪河畔，距離城關20公里，是福建（華安）土樓旅遊的中途休憩站。作為中國僅存的為數不多的少數民族原生形態古村落，官佘村保存了深厚的佘族特色文化底蘊。



進入景區後，濃鬱的佘族風情撲面而來。沿途民居牆體上繪有許多反映佘族風土民情的畫，如農耕、對歌、舞蹈等佘族居民的日常圖景。公路一側掛著彩色的幌子，上面寫著佘族人獨有的姓氏：藍、鐘、雷、盤。風情廣場外矗立著龍首杖，它也是佘族文化的標誌物之一。龍首杖的杖首雕刻著龍頭，游龍盤於杖身，可打慳吝、忤逆之徒，也可作為家族至高信物。每一處民居的屋檐下都懸掛著旭日雙鳳的圖騰。鳳凰圖騰是佘族文化的象徵，佘族人崇拜鳳凰，家家戶戶都藏著鳳凰圖騰。



佘族人有語言無文字，但是佘族人有一些獨特的會意圖形用來表達一些簡單的意思。這些符號被繪在牆上，比如兩線交叉表示太陽，菱形中有點表示女子懷孕，麥穗狀圖案表示耕種等。至今，村寨里還保留著最原始的佘語，是閩南地區3個仍保留自己語言的佘族村之一。



300多年前，佘族鄉親的開山基祖來到官佘村時，不僅帶來了人丁、文化，也帶來了故鄉的種子。現在，景區佘族風情文化廣場上有一株桂花樹，已經300多歲了，它就是開基祖定居官佘村時種下的。時光過隙，小桂苗成了枝繁葉茂的桂花王樹，見證著族人血脈代代相傳。據了解，村里完好地珍藏著22幅珍貴的祖圖，詮釋著祖先神秘的輝煌；古老的佘族歌舞、佘家山歌、佘族服飾、佘家美食、佘家茶葉以及其他佘家古老民俗歷經350年傳承不斷。



如今的官佘村是中國少數民族特色村寨、省級生態村、傳統村落和美麗鄉村建設示範村，佘鄉文化歷久彌新。



佘族人愛唱歌，以歌傳言、以歌傳情是佘族人表達情感的特色。2009年，佘家民歌被列入第二批省級非物質文化遺產名錄。每逢佳節喜慶之日、談婚論嫁之時，佘族人歌聲飛揚、情深意長，就是在田間勞動、采茶制茶、走親訪友、約談相會之時，佘族兒女的歌聲也不絕於耳。景區內山谷間有一處對歌台，時不時還有佘族兒女在台上對歌傳情。



景區的鳳凰台上，每天都會上演“七彩佘舞”，通過舞台表演的形式展現出佘族人農耕勞作、生活作息、祈福祭祀、談情婚嫁、采茶敬茶等圖景。此外，還有佘族特有的文娛活動如打竹杠、跳竹竿舞等。

