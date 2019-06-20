香港總商會高雄考察採購商機　拜會韓國瑜

香港總商會台灣小組高雄考察團拜會高雄市長韓國瑜，曾擔任新竹縣長的世界客屬總會總會長邱鏡淳（右一）是台灣接待方。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月20日電（記者 蔣繼平）香港總商會台灣小組高雄考察團今天前往高雄市政府拜會中國國民黨高雄市長韓國瑜，香港總商會是當地歷史最悠久的，相當具有實力，過去每兩年組團赴台考察，這次看上韓流契機，選擇來到高雄考察特色產業及採購商機，韓國瑜也熱情接待進行座談。



香港總商會台灣小組高雄考察團20日30人來到高雄市政府拜會韓國瑜，該團有許多大型企業代表，例如裕華國產百貨公司董事總經理余鵬春、六福金融服務公司顧問許漢忠、鼎立資本有限公司主席陳佩君、啟東電線電纜有限公司董事及總經理于健安、以及港龍航空有限公司行政總裁丘應樺等等。此考察團企業27人、台灣接待方8人，曾擔任新竹縣長的世界客屬總會總會長邱鏡淳也是成員之一。



韓國瑜致詞時表示，香港總商會已經創辦158年，歷史悠久，對香港發展貢獻良多，也對香港總商會致上敬意。而高雄的“基期”比較低，如果有好的策略跟機會，爆發的力量絕對不得了，潛力非常大，因此希望香港多來看看。



韓國瑜也指出，今年開始，來高雄尋求投資考察團體就有150個，私底下沒登記也有近百個，總計大概將近約300團來看高雄，代表過去大家都不知道高雄，所以一直都開玩笑說“來得越早賺得越多”，鼓勵大家多來高雄投資。



韓國瑜說，香港總商會聯合香港最大、最重要的企業家，這次有30位前來調查高雄，更有10多個是第一次來高雄，顯然過去對高雄是陌生的，這次有橫跨各種領域，包括電信、不動產、金融、醫療、零售業等等，希望都能順利媒合。



香港總商會台灣小組主席余鵬春受訪表示，感謝市長撥空進行交流，總商會第一次到市容很漂亮的高雄，有信心在高雄更多投資，像他從事零售，也看到高雄產品品牌挺多，會拜訪幾個品牌，再到美濃看一下。



余鵬春表示，韓市長上任後颳起一陣韓風，商會第一次來拜訪韓市長就是響應“貨出去、人進來、發大財”的口號，希望把握幾個機會發大財，商會帶回去資料給會員後，後續會再跟經濟發展局對接，盡力來促成各項投資。