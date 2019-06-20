A股放量上攻　滬指盤中挑戰3000點惜敗

中評社香港6月20日電／承接前一交易日強勢，20日A股繼續放量上攻。上證綜指盤中挑戰3000點惜敗，與深證成指同步錄得2%以上的漲幅，兩市成交則突破6000億元。



據新華社報道，今日上證綜指以2917.33點微幅低開，早盤下探2915.09點後開始緩步上行。午後滬指一度向3000點整數位發起挑戰，可惜未能成功，摸高2997.39點後漲幅有所收窄。尾盤滬指收報2987.12點，較前一交易日漲69.32點，漲幅達到2.38%。



深證成指收盤報9134.96點，漲209.23點，漲幅也達到了2.34%。



創業板指數表現稍弱，漲1.91%至1498.01點。中小板指數收報5632.95點，漲幅為2.15%。



滬深兩市延續普漲格局，告跌品種總數不足500只。不計算ST個股，兩市60多只個股漲停。滬市新股N元利掛牌上市，首日漲幅為44%。



大部分行業板塊隨股指收漲。保險、券商、多元金融板塊表現出色，漲幅均高達5%以上，白酒板塊漲幅也超過了4%。農業、牧漁、飼料板塊逆勢收跌，其中農業板塊跌幅超過1%。



滬深B指雙雙收高。上證B指漲1.11%至292.93點，深證B指漲1.50%至947.47點。



在前一交易日基礎上，滬深兩市繼續放量，分別成交2883億元和3147億元，總量突破6000億元。