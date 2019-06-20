太熱了！長榮空姐在公司門口前撐傘罷工

下午四點，位於桃園蘆竹南崁長榮航運大樓門口，工會開始進行罷工。（中評社） 中評社桃園6月20日電（記者 黃文杰）長榮航空勞資協商下午宣布破局，長榮空服員工會下午四點起開始罷工，估今明兩天有近300班、4萬2千名旅客受影響。



長榮航空勞資協商先前在台北士林萬麗酒店舉行，勞方不滿意資方兩年多來，沒有提出新的進展，常務理事李瀅宣布4點開始罷工，並傳簡訊給工會員工開始罷工。



桃園市空服員職業工會以簡訊通知工會會員，下午4時正式開始罷工，4時以後均不得提供勞務，請會員看到訊息後，立刻到罷工地點桃園南崁長榮航運大樓門口集合。



桃園南崁長榮航運大樓，在下午四時之後開始聚集罷工人潮，拿著巨大黑底白字的罷工海報，開始罷工。



旅行公會理事長蕭博仁表示，旅行公會尊重空服員有罷工的權利，他們卻拿乘客權益作為談判籌碼，非常惡劣並予讉責，現在客人要出去出不去，要回來回不來，旅行社措手不及，根本來不及因應。



長榮空服員工會正式罷工，全台各機場長榮航班陸續取消，以桃園機場受到影響的航班最劇。



根據統計，今天下午四點以後，長榮航空自桃園機場入境共45班、出境28班；立榮航空部分，入境共1班、出境共2班。倘若今日航班23時59分前全受影響，共有76班次受到影響。



受到長榮空服員啟動罷工行動，今天估計有76班航線受影響，若罷工延續至明天，國內外航線更有201班，恐將有近300班受影響。



以今天航班如果最後全取消，將有約7000名旅客受影響，明天航班若都不飛，約3萬5千名旅客受影響，總計1天半時間恐有4萬2千名旅客行程受到延誤。