中評現場：韓國瑜台中造勢　攤販提早進駐

高雄市長韓國瑜22日下午3點將在台中舉辦第四場造勢活動，已經有“國瑜娃娃”業者提早48小時進駐。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月21日電（記者 林谷隆）高雄市長韓國瑜22日下午3點即將在台中舉辦第四場造勢活動，預計將吸引15萬至20萬韓粉到場，記者在20日下午到活動會場採訪，發現主辦單位委託的廠商正在進行主舞台搭建，一側的200個攤位已經搭好，最特別是標版“KMT正版”的國瑜娃娃業者已經進駐，選在活動主要入口旁擺攤，位子醒目又具有特色，迎接驚人的韓粉消費力。



韓國瑜造勢活動台中場，地點在河南路與市政路交叉的水利會空地，主會場只能容納4萬至5萬人，目前主辦單位預估當天會有15萬至20萬韓粉到場，可以自然外溢到附近的老虎城購物中心、“國家歌劇院”、夏綠地公園等廣場空地。



記者20日下午3點走一趟水利會空地，發現韓國瑜造勢活動的前期準備，已經如火如荼在進行，除了工人在豔陽下搭建舞台，台灣主要的幾家通訊業者已經在現場建立行動基地台。



已經完工是200個攤位，好多位業者到場規劃要如何擺攤，他們被問到從何而來，紛紛自稱是“國瑜夜市”的攤商，似乎對這個身份感到相當自豪。



許多台中韓粉也跑到會場關心，有人帶著青天白日旗幟在場揮舞，其他韓粉則舉起大拇指稱讚。人潮就是錢潮，造勢活動開場前的48小時，已經有個國瑜娃娃業者進駐，主打“KMT正版”，販售韓國瑜周邊商品，業者低調表示他們是從南部來，從去年韓參選高雄市長，便已經跟著韓到處擺攤，提早24小時進駐，就是看好韓粉的消費力。



小吃業者則說，國瑜市集應該會在21日中午後開始營業，還迎台中民眾可以提早來逛逛。