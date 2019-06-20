AIT在新竹舉辦“台美關係40年特展”

“立穩根基，共創未來：AIT@40-1979年後美台關係展”在新竹市鐵道藝術村展出。（照片：新竹市政府提供） 中評社新竹6月20日電/“立穩根基，共創未來：AIT@40-1979年後美台關係展”即日起至7月14日止，在於新竹市鐵道藝術村展出，這是美國在台協會與新竹市政府合辦，慶祝台灣關係法生效40周年，除了回顧台美關係自1979年以來的發展，也展示許多珍貴的歷史資料。



民進黨新竹市長林智堅、美國在台協會（AIT）處長酈英傑、台美事務委員會秘書長翁瑛敏等人，一同主持開幕典禮。



林智堅提到，新竹市扮演了台美關係的要角，在軍事、文化、經濟等層面都與美國緊密連結，唇齒相依，希望未來台美有更多合作，為台灣人創造更好的國際地位與福祉。



林智堅說，從酈英傑處長2018年8月到職AIT處長以來，短短時間兩人已在新竹市見了3次，他承諾未來會到AIT新館拜訪，盼強化竹市與美之間交流，這40年來靠著台灣關係法，台美的關係沒有停下來，尤其到蔡英文上任後，得到美國政府大力支持，此刻台美關係是最好，台美間最重要的是共享民主與自由的價值，使雙方關係超越種族與歷史界線。



美國在台協會處長酈英傑表示，很榮幸來新竹，六月是AIT@40的“科技與數位經濟月”，凸顯40年來美台在科技與數位經濟上的密切合作，新竹市是充滿前瞻思維且發展快速的城市，有著竹科、工研院及太空中心，他並指出再過幾天，美台合作的“福衛七號”氣象衛星就要發射升空。



酈英傑介紹這次展覽內容，展出許多文件、資料、數百張照片，還有虛擬實境的影像，呈現從1979年以來，美台雙邊深刻且廣泛的互動，近期AIT剛搬進斥資2.55億美元的內湖新館，可說是美台關係長期承諾的重要象徵，未來AIT將繼續增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色，以及增進美台人民的關係。



台美事務委員會秘書長翁瑛敏秘表示，感謝AIT跟竹市府共同舉辦這個活動，紀念台灣關係法40年，



今年6月6日，北美事務協調委員會（北協）正式更名為“台灣美國事務協調委員會”，秘書長翁瑛敏表示，蔡英文在揭牌儀式時表示，北協更名是以實際行動，証明雙方累積的互信跟默契，為台美關係創下新的里程碑，蔡英文執政滿三年，台美關係穩健提升中，美國各級政府、“國會”、WHA皆一致展現對台灣的堅定支持，足證台美關係廣泛且綿密。



“立穩根基，共創未來：AIT@40-1979年後美台關係展”於新竹市鐵道藝術村展出，展覽分為大事紀、藝術區、VR體驗區、增進美台經濟與商業關係、美台人民關係、美台安全合作、台灣在全球社會的角色等主題區。



除了運用許多珍貴歷史文件、老照片、口述影片、物件外，更使用擴增實境和虛擬實境的技術，讓民眾更能感同身受，也讓展覽更加生動有趣。