韓國瑜的一天　透過直播秀行程跟網友互動

韓國瑜接受港都聯播網廣播節目專訪。（照片：韓國瑜臉書） 中評社高雄6月20日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜不時透過直播跟網友互動，不過今天卻很反常，從早上起已經連續開了4場直播，主題都是“高雄市長忙什麼”，等同公布市長一整天做了什麼，似乎想要破除被外界“無心市政”的印象，也讓人看到他一天行程幾乎滿檔，從登革熱防疫、講到拚經濟、甚至晚上還要去逛夜市推廣庶民美食。



韓國瑜今天已經連開四場直播，全部皆以“高雄市長忙什麼”為主題，一大早8時先公布他主持登革熱防治工作會議，中午再跟衛生局長林立人、環保局長袁中新同台再講登革熱疫情及愛河水質等議題，下午2時又直播跟香港總商會台灣小組高雄考察團座談，下午4時又上港都聯播網廣播節目暢談市政及心情。



最近韓國瑜因為登革熱疫情及爭取補助經費月上媒體版面，遭到外界放大檢視，防治登革熱也成為他近期最重要的事情，避免被外界冠上忙選舉沒有拚市政的形象，韓國瑜上午8時就在市府會議室開會，並且透過直播告訴大家他有在做事。



中午，韓國瑜與衛生局長林立人、環保局長袁中新一同直播，談到登革熱疫情，強調70年來最暖冬，新加坡都有4000病例，第4型登革熱民眾沒有抗體，可能造成生命危害，登革熱爆發打擊城市形象，今天的高雄跟以前的高雄不一樣了，觀光客和投資不來影響很大。



韓國瑜下午在市府會見香港總商會30位成員，順道全程開起直播，展現市長卯起來“拚經濟”的努力，韓希望香港的朋友多多來高雄投資，促進經濟發展，更透露今年來高雄尋求合作的投資考察團至少150團，外界對高雄非常有興趣。



下午4時，韓國瑜又跑到港都聯播網上廣播節目，跟主持人談起登革熱防治工作，並且聊到他幾乎一天一黑，沒有一個政治人物跟他一樣被連續黑了兩年多，也談到下午跟來自香港的團體接洽努力招商引資，晚上還要去夜市推廣美食，主持人也不忘虧韓國瑜“一天跑這麼多場直播不累喔！”