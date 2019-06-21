知名僑商台商代表來青　公保扎西介紹青海

青海省委常委、統戰部部長公保扎西致辭（徐亞旻攝） 中評社西寧6月21日電（記者 李娜）由中國僑聯、全國台聯、青海省委常委舉辦的“全國知名僑商台商走進青海”高峰論壇於6月20日在西寧舉行，論壇旨在為“青洽會”助力造勢，邀請各地僑商台商代表為新青海建設貢獻智慧。論壇上，青海省委常委、統戰部部長公保扎西發表致辭並介紹青海省發展基本概況。



公保扎西介紹說，青海地處“世界屋脊”青藏高原和地球“第三極”，是長江、黃河、瀾滄江的發源地，濕地面積位居全國第一，每年近600億立方的清潔水源流出青海，被譽為“中華水塔”“亞洲水塔”，是國家生態安全的重要屏障，是高原生物自然物種的資源庫，也是北半球乃至全球氣候的調節器，生態地位在國家戰略全局中無可替代。



2016年，習近平總書記視察青海時指出，“青海最大的價值在生態，最大的責任在生態，最大的潛カ在生態”。青海省委省政府和各族人民群眾始終銘記習近平總書記“扎扎實實推進生態環境保護”的重大要求，把保護好三江源、保護好“中華水塔”作為築牢國家生態安全屏障的重要政治責任，設立了全國第一個國家公園——三江源國家公園，率先啟動建設了“以國家公園為主體的自然保護地體系示範省”，開創了全國先例；可可西裡正式列入世界自然遺產地名錄，成為中國面積最大、全球海拔最高的世界遺產地；三江源頭重現千湖美景，青海湖水域面積比保護初期增加275平方公里，青海湖裸鯉資源蘊藏量比保護初期增長了34倍，雪豹從上世紀80年代的650只增加到目前的1200只，三江源和祁連山地區已成為全球公認的雪豹分布最密集的栖息地。



公保扎西表示，青海多民族聚居、多宗教並存、多文化融合，世居少數民族有藏族、回族、土族、撒拉族和蒙古族，其中土族和撒拉族為青海特有的少數民族，少數民族人ロ271萬，占全省人ロ總數的47%，是全國少數民族人口占比最高的省；全國10個藏族自治州中6個。在青海，民族區域自治面積占全省總面積的98%，是民族區域自治面積和比重最大的省；青海藏區是藏傳佛教後弘期的重要發源地，宗喀巴、喜饒嘉措、十世班禪等高僧大德均出生在青海，歷來是影響藏伎佛教和藏文化正向發展的重要源頭。近年來，我們通過持續深入開展民族團結進步大省建設，積極引導宗教與社會主義社會相適應，“中華民族一家親、同心共築中國夢”的中華民族共同體意識根植人心，從而構築起維護祖國統一、加強民族團結的銅牆鐵壁。

