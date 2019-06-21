“知名僑商台商走進青海”高峰論壇舉行

論壇現場（中評社 李娜攝） 中評社西寧6月21日電（記者 李娜）6月20日下午，由中國僑聯、全國台聯、青海省委常委舉辦的“知名僑商台商走進青海”高峰論壇在西寧舉行，邀請來自海內外及港澳台的僑商、台商代表及兩岸記者歡聚一堂。



青海省委常委、統戰部長公保扎西在致辭中表示，歡迎僑商台商和媒體記者在青海多走一走，多看一看，以親身的感受，了解青海、宣傳青海，與青海結緣，在青海興業，共同譜寫加強經貿往來，擴大交流合作的新篇章。



全国台联黨组书记、会长黄志贤表示，青海是一個十分可愛的地方，這裡資源富集，物華天寶，被譽為“三江之源”、“中華水塔”，是國家重要的生態安全屏障。這裡多民族聚集、多宗教並存、多文化融合，各族群眾和睦相處、合舟共濟、和諧共生，是民族地區共同繁榮發展，共同團結進步的典範。這裡自然風光壯美，文化底蘊深厚，民族風情淳樸，既是生態旅遊勝地，也是投資發展的寶地。希望各位台商代表和我們媒體記者深入了解青海，大力宣傳青海，吸引和介紹更多的有識之士投資建設青海，在廣大交流合作中增進友誼，共同發展，攜手共創美好的未來。



黃志賢特別說道，歡迎廣大的台商台胞們到青海來，在青海也有台聯組織為大家服務。



中國僑聯副主席隋軍表示，實踐已經證明，中國從站起來到富起來，再走向強起來，廣大歸僑僑眷和海外僑胞始終都是祖國各個時期發展的堅定支持者參與者。廣泛團結聯繫海外僑胞和歸僑僑眷共同致力於中華民族偉大復興，這是新時代賦予中國僑聯的職責和使命，我們將不忘初心，始終堅持為僑服務，始終堅持為國家大局服務，通過創業中華品牌系列活動，引導僑胞創新創業，助力地方經濟轉型升級，引領華僑華人參與一帶一路建設。



隋軍表示，今後中國僑聯將進一步密切與青海的聯繫，加強為青海僑資企業的服務，共同開創更加美好的未來。



隨後，青海省發改委、工信廳做項目推介，就青海發展優勢、投資重點進行了詳情介紹，共同展望大美青海。知名僑商代表、中國僑商聯合會副會長、秘魯萬新集團董事局主席萬志新，知名台商代表、艾肯國際行銷創始人徐蓓齡發表主旨演講。