阿根廷導演“換位”講述中國移民故事

（來源：網絡） 中評社北京6月20日電／在阿根廷隨處可見中國超市，那如果一個阿根廷人在中國開超市會發生什麼？



阿根廷導演費德里科·馬賽略就這麼做了，他帶著阿根廷的馬黛茶和牛奶焦糖醬等商品來到中國廈門待了三個月，當起小超市的老板，並把這段在異域打拼的經歷拍成了電影《從這裡到中國》。



在阿根廷的中國移民大多從事超市行業，馬賽略希望通過“換位”的方式讓阿根廷觀眾真正地理解這些中國移民，這部電影也是送給那些異鄉奮鬥者的一份禮物。



作為獨立電影人，馬賽略沒有投資、沒有專業團隊，只是拿出自己的積蓄，叫上好友就開啟了中國之旅。



初到中國，馬賽略遇到一系列的麻煩：語言不通又沒有錢請翻譯；拍攝進度緩慢；超市無人問津等等，好在熱情的中國朋友給予他很多幫助，“每個困難在中國朋友的幫助下都轉化成超出預期的好結果。”馬賽略說。



記者日前在位於布宜諾斯艾利斯的拉丁美洲藝術博物館一場放映式上觀看了這部電影。影片中出現的許多人物都是馬賽略在中國偶然結識的，他在抵達中國前準備好的腳本也因為這一段段“不期而遇”而改變。馬賽略更喜歡把這部電影看成是一部紀錄片，每個鏡頭記錄的都是他在中國收獲的友誼與難忘的回憶。



馬賽略說，為拍攝這部電影，他前前後後花了8萬多美元，這幾乎是他全部的積蓄，2012年拍攝但由於各種原因直到2019年才上映，這其中的辛苦只有他自己最清楚。



為節約成本，馬賽略同時擔任導演和主角，自己的家人和住所成為電影人物和拍攝場景；沒有專業的宣傳，他把電影海報貼在自己的車上，走遍阿根廷10餘個省份、50多個城市，用投影的方式為民眾放映……

