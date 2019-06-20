蔡正元：蔡英文企圖建立“台獨”馬其諾防線

蔡正元在臉書發文，指蔡英文正在建立“台獨”馬其諾防線。（照片：蔡正元臉書） 中評社台北6月20日電／針對近期民進黨政府修正通過多項與大陸相關的法案，加強管制與加重刑責，前中國國民黨“立委”、政策會執行長蔡正元今日下午在臉書發文表示，蔡英文政權假藉各種口實，修訂機密保護法、公投法、安全法、兩岸人民關係條例，說穿了就是企圖建立“台獨”馬其諾防線。



他說，跟1929年法國開始蓋的馬其諾防線一樣，看似無比堅固，但還是抵擋不了閃電戰術。重點是2020，誰是閃電戰術的總指揮？



法國在第一次世界大戰之後，為了防止德國再次入侵，花了巨資沿著兩國國境修了一條馬奇諾防線，防線主體有數百公里，主要位於法國東部的蒂永維爾境內，號稱固若金湯。但是二戰爆發之後，德國並沒有直接進攻防線，而是從法國東北部的阿登森林找到一個突破口，繞到了馬奇諾防線的後面。結果是，法國在幾個星期內就投降了。



民進黨政府近期修正通過多項與大陸有關的法案，包括“立法院”19日三讀通過《“國家安全”法》部分條文修正案，加重涉及“共諜”的刑責，並將“國家安全”維護納入網際空間。日前則修正通過《刑法》，將大陸、港澳地區人士適用外患罪；修正《“國家機密”保護法》，提高涉密人員出境管制、處罰；修正《兩岸人民關係條例》，中資未經許可在台投資最重罰新台幣2500萬；兩岸政治協議應經“國會”雙審與人民公投。



以下為蔡正元臉書全文：



“台獨”馬其諾防線



蔡英文政權假藉各種口實

修訂機密保護法 公投法

安全法 兩岸人民關係條例

說穿了就是企圖建立

“台獨”馬其諾防線



一來抬高2020的“台獨”競選聲勢

二來鞏固這三年多建立的“台獨”基礎

三來在兩岸發展上設立“台獨”鐵幕

四來在台灣島內施展“台獨”恐嚇力量

五來配合特朗普打反中的台灣牌



這個“台獨”馬其諾防線

跟1929年法國

開始蓋的馬其諾防線一樣

看似無比堅固

但還是抵擋不了閃電戰術



重點是2020

誰是閃電戰術的總指揮？

