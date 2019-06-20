俄專家：美國印太地區戰略具有反華特質

中評社香港6月20日電／下周，美國國務卿蓬佩奧將出訪一系列國家：印度、斯里蘭卡、日本和韓國。訪問的主要目的是推動美國的印太戰略。在與北京關係緊張背景下，此項戰略越來越具反華特質。俄羅斯軍事專家瓦西里·卡申在接受衛星通訊社採訪時這樣指出。



月初，美國國防部發表印太戰略報告。這是一份極為重要的確定中美關係新定位及美國總體政策的文件。報告指出，世界政治中心已轉向印太地區。序言寫道，"對美國來說，這是最為重要的區域。"由此可以看出，美方正式承認，21世紀的印太政策將在世界上扮演主要角色。類似17-20世紀歐洲政策所具有的意義。在印太地區佔主導地位，意味著在世界上佔主導地位。因為其它地區，包括歐洲，正變成戰略邊緣區域。針對該地區所具重要性的佐證，報告指出，印太地區有世界三大經濟體，幾乎都是世界經濟增速的"領頭羊"。世界大部分貿易集中在這裡。



文件對中國和諸如"一帶一路"這樣的項目來說，具有明顯的對抗意味。與此同時，美國還推出自己的意識形態和宣傳構想："自由和開放的印太地區"（FOIP）。該構想有四大原則：尊重所有民族的獨立和主權；和平解決糾紛；基於開放投資、透明協議和相互關聯的自由誠實相互貿易；秉承國際法，其中包括自由航行和飛行。



有關印太地區"自由"概念，可以理解成，該地區的所有國家都是主權國家，沒有來自其它國家的"強制"動作。而"開放"首先可以理解為，開放所有國際水上和海上通道，開放太空和網絡空間。



毫無疑問，將這些意識形態構想與政治現實相關聯沒有任何意義。這種關聯是不存在的。如果美國在最近幾年中，不僅對俄羅斯和中國實施制裁和貿易戰，而且對自己的盟友也採取同樣政策，那麼何談"自由、誠實的相互貿易呢"？



值得注意的是，文件作者甚至未做出任何努力，以使FOIP看起來有點正確感。相關原則的總概述已經明確，就是這樣風格的法律，美國人不想花時間去證明自己的論點。美國認為，他們並未生活在智力辯論的時代，軍事恫嚇和經濟強制手段，才是美國在本地區的政策基礎。



在地區政策趨勢和挑戰一章中，有幾頁涉及中國似乎在本地區起負面作用的內容。該章節中，7頁中有4頁關涉中國。從實質看，對中國進行指責，給人的感覺是，中國在變成世界最大經濟體後，正在發展軍事力量，並動用經濟外交去推動自己的利益。在各種不滿中，除了建設強大武裝、南海島嶼軍事化和間諜活動外，還包括中國在積極推動經濟項目和動用經濟強制手段。在美國甚至對自己的盟友都在不斷實施制裁和威脅情況下，最後一項指控簡直是可笑和荒謬。



值得注意的是，新世界的特點之一在於：精雕細琢的意識形態和精准宣傳，已經不再受到重視。取而代之的，是暴力、經濟施壓和地毯式宣傳。這一過程，反對派的聲音，被以傳播"虛假新聞"為藉口遭大範圍封堵。



報告第二章涉及的是俄羅斯。也是充滿了毫無根據的批評和荒謬指責。對俄羅斯的各種置喙，很大程度上與和中國合作有關。比如聯合軍演和出售武器等等。另外相關聯的，是利用印太地區，來削弱"因烏克蘭"而對俄制裁的影響。有關朝鮮一章，僅局限於美方對朝鮮核問題的簡短聲明，沒有甚麼新鮮之處。



然而，通常值得關注的"跨境威脅"內容，則少之又少。在早前的戰略文件中，恐怖主義、海盜、破壞人權、種族清洗、跨境犯罪和環境污染問題，即使不佔中央位置起碼也是重要位置。但現在，這些看起來華而不實的問題因無用而被丟棄。美國認為，像數百年前一樣，世界局勢是由大國軍事政治和經濟鬥爭所決定的。其它都不值一提。



切中要害的是，報告所指是與中國鬥爭的戰略問題。而且，強調這種鬥爭不可調和性的事實是，中國正在"破壞"世界體系。和中國"鬥法"將在幾個方向進行。其中之一，是加強美國在印太地區的軍事存在。這一過程，將伴隨擴大基礎設施建設，部署美國先進武器系統。



第二大方向是，美國和印太國家擴大軍事政治領域的夥伴關係，從大國印度到小國老撾和蒙古國等等。美國將更加積極地推動軍事接觸，與這些國家發展軍事技術合作，提供援助和舉行軍演等等。更直接指出，有必要為一些國家提供幫助，其中包括老撾，以使其擺脫對中國的"過多依賴"。



最後是第三大也是最為重要的方向。推動包括美國和印太地區國家在內的多邊合作，即可獨立也可在美國的支持下進行。其中有美國、印度、日本和澳大利亞四方安全磋商機制，以及其它各種形式的合作，比如美國、日本和韓國等等。



這份報告，是中美恢復正常關係40年裡所公佈的文件中最為反華的戰略文件，體現了兩國關係在安全領域的新狀態。對地區和世界政治，將造成相當嚴重的後果。