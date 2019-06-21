中評現場：海峽兩岸村里長共談基層治理

座談會現場（中評社 海涵攝） 中評社福州6月21日電（記者 海涵）6月20日下午，海峽兩岸（漳台）村里長座談會在漳州舉行。本次座談會作為海峽兩岸（漳州）鄉村產業發展研討會的子論壇，為兩岸村里長分享、交流社區治理經驗提供了一個很好的平台。座談會由漳州市人民政府主辦，漳州市台港澳辦、漳州市農業農村局、漳州市文化和旅遊局、閩南師範大學商學院、閩南師範大學兩岸一家親研究院承辦，台中市村里長聯合總會協辦。閩南師範大學兩岸一家親研究院副院長、教授吳鳳嬌主持了是次論壇。



台中市大安區中國國民黨黨部主委莊龍壽在座談會上致辭時表示，海峽論壇是海峽兩岸人民與人民之間最堅固的橋梁，在座的各位也都是很重要的推手，這是我們的共同責任，也是我們的共同目標。希望通過相互之間的交流讓兩岸的人民更加了解。兩岸本是一家親，血濃於水，這是毋庸置疑的。兩岸之間要相互交流、相互勉勵，共創中華民族的新希望和兩岸人民的福祉。



台中市的王勝宗、曾文利、曹豐洋、葉華山，龍海市的黃毅聰，漳浦縣的河榮添，詔安縣的沈雪傑，譚農公社的簡紅亮等人作主題發言。



王勝宗分享了台中市大安區的一些發展經驗。他表示，台中市政府為了發展地方，開發了大安港媽祖主題園區，目前三千坪的基座已經完工。此外，社區內還建設了導流堤及紅樹林生態園區、堤頂自行車道、聯合裡民活動中心等設施。大安區成為了發展觀光業、繁榮地方的寄望。



他還介紹說，社區裡設有九大志工隊，包括兩個環保志工隊，關懷據點祥和志工隊，台灣夢兒少社區志工隊，數位機會中心COD志工隊，愛鄰守護志工隊，愛心食物銀行發放站志工隊，小愛心志工隊，地方信仰中心和安宮環保志工隊。



黃毅聰在主題發言時總結了龍海市石碼九龍區的發展經驗。主要有以下幾點：其一，組建一支強有力的管理隊伍：建立健全相關制度，將社區劃分為若干片區，即網格，分類管理。其二，建設一批設施完善的活動陣地：整合資源，積極向小區開發商及物業爭取共建活動場所，不斷拓寬社區居民的活動空間，完善各類活動設施。其三，創建一套形式多樣的文娛載體：社區根據轄區居民的需求，不斷探索，選准適合社區居民的活動載體，不斷營造健康向上的社區文化氛圍。其四，擁有一群熱心公益的社區居民：為營造社區良好的治安氛圍，社區居民還自發組建了平安志願者服務隊、銀發志願服務隊等隊伍，在社區治保會、調委會的領導下，引導居民組建鄰里守望、互助小組。其五，形成一套制度健全的服務體系：好的服務體系是確保創建工作有力開展的基層保障，為此社區集思廣益建立健全管理制度，高標準建設社區綜合服務站。

