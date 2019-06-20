移動影院北美落地運營 增觀影渠道

中評社北京6月20日電／18日，在第22屆上海國際電影節期間，移動電影院宣布將與北美亞洲電影發行商Well Go USA共同合作運營，將其移動電影院海外版近期在北美落地，首批上映的影片包括《紅花綠葉》《冠軍的心》《雙生》等12部國產影片。



移動電影院CEO高群耀介紹，順利落地後，北美用戶將能通過名為移動電影院的手機App，觀看配置了雙語字幕的優秀中國電影。



隨著中國電影產業不斷發展壯大，中國已經迅速成為世界電影製作大國和消費大國。但相比較美國好萊塢電影的海外收入已經達到其本土票房的兩倍，中國電影產業在國內的迅猛發展卻並未讓其在海外獲得同樣的商業回報。



“此前，華語電影受限於傳統的電影出海模式，發行和放映渠道都十分有限，在海外傳統院線上映和排片很少。”高群耀說，“而在移動互聯網時代，當每一部智能手機都變成電影的放映機，就能開拓一條電影出海的全新‘空中通道’來。”



據悉，移動電影院將在海外放映中國大陸電影院線熱映的國產電影，服務海外華人以及對中國電影感興趣的海外影迷。目前，移動電影院已經成功落地意大利和西班牙，後續還將落地韓國、中國香港、中國澳門、中國台灣等國家和地區。



當日，移動電影院攜手全國國有大型電影集團，成立“全國移動電影合作聯盟”（以下簡稱“聯盟”），首批“聯盟”簽約的電影集團有十餘家。據介紹，“聯盟”將打通內容和渠道通路，依托移動互聯網，讓每一部國產電影都有機會實現上院線、有票房的夢想；同時通過移動電影院海外布局，幫助聯盟成員的優質國產電影實現“出海”。



（來源：新華網）