中評關注：軍公教警消票倉是韓、郭決勝關鍵

郭台銘參加八百壯士新書發表會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月21日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020初選民調進入倒數階段，屬於前兩強的高雄市長韓國瑜和鴻海董事長郭台銘，兩人都在力求擴大自己的支持度，其中，軍公教警消約200萬的大票倉，能爭取到多少，恐成為兩人的決戰關鍵。



反年改團體“八百壯士”20日重回“立院”，在“立院”正門口發表新書《八百壯士紀實》，現場近500人聚集，國民黨2020初選參選人郭台銘、前台北縣長周錫瑋和孫文學校總校長張亞中都到場力挺，韓國瑜無法到場，也特地親自寫賀詞代表對此活動的重視。



從去年九合一選舉的脈絡來看，退休軍公教體系給外界印象都是比較挺韓國瑜，甚至很多都是非韓不投的韓粉，20日的活動，“八百壯士捍衛中華協會”理事長吳斯懷特地向現場來賓強調，韓國瑜雖沒法到場，但有親自寫賀詞表達支持，而這賀詞從頭至尾都擺在記者會的長桌前，可以看出對韓的重視。



但郭台銘投入初選選舉後，除了大動作在報紙上登廣告表態力挺軍公教，同時也常針對軍公教議題發言，希望爭取支持。



對於軍公教年金改革議題，郭台銘的立場都是，強調要幫軍公教爭取尊嚴，且只要他當選會把台灣經濟帶起來，甚至徵收富人稅，讓政府的財源無匱乏疑慮，這樣對於退休軍公教的福利自然就可恢復，甚至還能更好。



這樣的論點，雖然並非能讓全部的退休軍公教買單，但至少還能接受，也讓不少退休軍公教開始思考郭台銘和韓國瑜兩人該支持誰。



就如吳斯懷也說，只要是公平公正，推舉選出來的國民黨候選人，八百壯士絕對動員所有可以用的軍公教警消的能量，全力支持，唯一目標只有民進黨下台。而這樣的思維，就創造了郭台銘可以爭取退休軍公教支持的空間。