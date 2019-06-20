黃華為“台獨”絕食33天　陳菊探視關心

前“國策顧問”黃華在台北火車站大廳設立絕食據點，希望催生“台灣共和國”。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月20日電（記者 黃筱筠）“總統府”秘書長陳菊以及民進黨主席卓榮泰下午前往台北車站探視已經絕食33天的“總統府”前“國策顧問”黃華。卓榮泰與陳菊都希望黃華能好好保重身體。陳菊也說，黃華的目標是長長久久的事情，不是一天兩天就能達成，要好好保重身體。



黃華本名黃明宗出生於基隆市。是台灣的政治人物，也是台灣獨立運動推動者，在過去戒嚴時期坐牢長達23年。



黃華自5月19日起，在台北火車站大廳設立絕食據點，希望催生“台灣共和國”，期間呂秀蓮、前“行政院長”賴清德、自由台灣黨黨主席蔡丁貴都曾前往探視，今天已經絕食33天。



媒體詢問卓榮泰以及陳菊今天才來探視會不會太晚？陳菊說，之前看到朋友臉書才知道這件事情。卓則說他之前都在忙黨中央的事情，事情太多，昨天處理完黨內事情，我們佩服黃華的決心，但是要這件事情要集體從長計議，不是一朝一夕的事情，我們今天只是來關心。



卓榮泰關心黃華身體說，總要活跳跳才能走下去，菊姊很關心。陳菊也說，“台灣共和國”的目標很長久，看你這樣很辛苦。



卓榮泰則對黃華表示，這個目標是長長久久，你的決心我們都感受到了，要讓大家有機會跟你一起打拼，陳菊也說，這不是一天兩天的事情。



卓榮泰表示，這個目標可以找一天到黨中央好好商量，這是很長久的運動，他表示，之前因為黨很多事情，也說距離明年大選還有204天要拼，我們回去想想怎麼處理比較好。