賴清德去向？陳菊低調卓榮泰說互相關心

府秘書長陳菊、民進黨主席卓榮泰下午前往台北車站探視，已經絕食33天的黃華。（中評社 黃筱筠攝） 府秘書長陳菊、民進黨主席卓榮泰下午前往台北車站探視，已經絕食33天的黃華。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月20日電（記者 黃筱筠）“總統府”秘書長陳菊以及民進黨主席卓榮泰下午前往台北車站探視，已經絕食33天的“總統府”前“國策顧問”黃華。但媒體仍關心初選失利的前“行政院長”賴清德動向。陳菊對於賴清德議題非常低調，僅說謝謝就不願意再回答。



黃華本名黃明宗出生於基隆市。是台灣的政治人物，也是台灣“獨立運動”推動者，在過去戒嚴時期坐牢長達23年。



黃華自5月19日起，在台北火車站大廳設立絕食據點，希望催生“台灣共和國”，期間前“副總統”呂秀蓮、前“行政院長”賴清德、自由台灣黨黨主席蔡丁貴都曾前往探視，今天已經絕食33天。



民進黨中執會通過提名蔡英文參選2020“總統”大選。但初選失利的賴清德仍未公開說明之後動向。



卓榮泰說，與賴清德保持聯繫，但媒體追問談到什麼？卓則說，互相關心，賴還在休息當中，隨時都有進一步聯繫。



蔡英文之前有說要跟賴清德見面，是否已經聯繫，卓榮泰則沒有回應。



由於傳出賴清德可能列為不分區“立委”名單，黨中央對於不分區“立委”提名是否有和蔡討論？他表示，跟很多人都有討論，與過去參與的人都有討論。



