粵港澳文化合作第二十次會議今日舉行（圖片來自政府新聞處） 中評社香港6月20日電／香港特區政府民政事務局常任秘書長謝凌潔貞今日與廣東省文化廳廳長汪一洋、澳門文化局局長穆欣欣共同出席在澳門舉行的粵港澳文化合作第二十次會議。約百名來自粵港澳負責文化事宜的官員和組織代表亦出席了此次會議。



謝凌潔貞在總結會議時表示，隨著《粵港澳大灣區發展規劃綱要》在今年二月發布，香港特區政府將繼續加強在文化藝術方面的工作，如共同推動中華傳統文化承傳和加強三地藝團在大灣區內交流演出。另外，香港特區政府亦已預留一億四千萬元於五年內支援香港藝團和藝術家在大灣區作文化交流，而去年度已有11台共29場本地製作獲支持在五個大灣區城市內演出。



謝凌潔貞說，三地在多個範疇的合作取得進展。演藝方面，三地將於今年在香港共同舉辦“粵港澳粵劇群星會”。文博方面，香港將於今年十一月再度舉辦博物館高峰論壇，以配合香港藝術館翻新重開，並會邀請粵澳兩地文博同業出席。在人才培育方面，三地將會繼續舉辦“粵港澳文物保護及修復專業培訓班”，藉此提高在文物修復的專業技能。適逢粵劇成功申遺十周年，今年三地也會舉辦粵劇申遺十周年慶典暨中華藝文節2019，以及粵港澳大灣區粵劇發展論壇。



民政事務局與廣東省文化廳和澳門特區文化局於2003年8月簽署了《粵港澳藝文合作協議書》，建立了三地文化合作框架。在框架下的五個工作小組於6月19日下午舉行會議，分別討論屬“演藝人才交流、節目合作”、“公共圖書館及文化信息合作”、“文博合作”、“非物質文化遺產”以及“文化（創意）產業合作”五個範疇的事項。