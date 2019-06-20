受美中摩擦影響　日本面向整個亞洲的出口減少

中評社香港6月20日電／日本財務省19日公佈的5月貿易統計中，面向發佈進出口數據的亞洲國家和地區的出口全部減少，明顯反映出美中貿易摩擦的影響。中國6月起上調對美反制措施的關稅稅率，美國正準備擴大對華制裁。共同社分析指出，儘管配合6月下旬的二十國集團（G20）大阪峰會將舉行美中首腦會談，但若無成果，貿易低迷也可能長期化，給日本經濟造成較大打擊。



5月的貿易統計中，日本面向整個亞洲的出口減少12.1%，大幅下滑，尤其是半導體製造裝置減幅達到四成。面向亞洲最大貿易夥伴中國大陸的出口減少9.7%。面向韓國減少13.3%，面向台灣減少7.3%，面向新加坡也減少37.8%，均下滑。以“世界工廠”中國為中心形成的亞洲供應鏈（零部件的採購及供應網）因美中摩擦而斷裂。可以看到日本製造的生產設備出口停滯之態。



中國6月1日把價值600億美元的美國輸華商品上調加征關稅稅率，還暗示禁止向美出口用於高科技產品的稀土。



美國貿易代表辦公室（USTR）17日圍繞以包括智能手機、日用品在內的幾乎所有中國輸美商品為對象的第四輪關稅制裁，召開了聽取企業等意見的聽證會。若受美中互相制裁影響在華投資進一步減退，亞洲地區內的貿易恐將縮小。這勢必會給日企的業績造成負面影響，而現狀是能採取的手段有限。