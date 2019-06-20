外交部：伊朗核問題持續緊張　中方高度關注

中評社北京6月20日電／2019年6月20日外交部發言人陸慷主持例行記者會：



問：伊朗外交部發言人昨天稱，伊核協議聯委會會議將於6月28日在維也納召開，伊朗、中國、德國、英國、法國、俄羅斯代表將與會。請問中方參會代表是誰？



答：我可以證實，伊朗核問題全面協議參與方擬於6月28日舉行聯合委員會會議，中方目前正就會議與所有各方保持密切溝通。如有進一步消息，我們將及時向大家發布。



當前伊核形勢持續緊張，中方高度關注。中國同俄羅斯及有關歐洲國家和伊朗就相關問題一直保持著雙邊和多邊接觸。我們希望在維也納舉行的此次會議能產生積極成果。



問：據報道，自17日伊朗原子能機構發言人宣布伊將根據需要提高鈾濃縮水平之後，19日，伊朗總統魯哈尼稱減少履行伊核全面協議義務是“最低限度”措施，如伊方要求得不到滿足，將採取新措施。中方對此有何評論？



答：剛才我說了，當前伊朗核問題持續緊張，中方確實對此高度關注。



正如王毅國務委員兼外長前天同敘利亞副總理兼外長穆阿利姆共見記者時所說，確保伊核問題全面協議完整、有效執行，既是安理會決議的要求，也是解決伊朗核問題唯一現實有效途徑，攸關國際社會共同利益。中方近來一直呼籲各方保持理性和克制，避免採取可能導致局勢進一步緊張升級的舉措。特別是有關國家應改變極限施壓做法。



大家可能注意到，不久前，國際原子能機構已連續第15次確認伊方履行了全面協議核領域義務。我們主張所有有關各方都能認識到這一點，希望其他各方要切實尊重伊方合理要求，採取積極措施，維護全面協議權利與義務的平衡。



問：據報道，美聯邦參議員魯比歐近日向國會提交“2020財年國防授權法案”修正案，要求禁止華為等被列入美國政府觀察名單的企業根據美國專利法律尋求救濟，也不能就專利侵權提出法律訴訟。我們注意到，他這一提議在美國國內外引起廣泛非議。請問發言人對此有何評論？



答：我注意到有關報道。美國長期自詡法治國家，現在卻出現了聯邦議員主張通過立法阻撓、限制其他國家企業依法維護自身合法權益的奇葩舉動，無怪乎在美國國內外引起一片嘩然。我們知道，美國有些人為了抹黑和打壓其他國家企業不擇手段，但沒想到這些人竟然如此赤裸裸地操弄法律和規則，坦率地講，這損害的不僅是美國自身的聲譽和形象，從長遠看，美國自己的企業也會深受其害。



我願重申，中方堅決反對美方濫用國家力量打壓中國企業。我們敦促美方停止錯誤做法，公平對待中國企業，為中美兩國企業開展貿易與合作提供正常的條件。中方也會繼續採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。



問：據報道，敘利亞副總理兼外長穆阿利姆請中方協助打擊在伊德利蔔的武裝分子。你能否證實？中方是否同意向敘利亞提供軍事和政治支援？



答：王毅國務委員兼外長和敘利亞副總理兼外長穆阿利姆前天共同會見記者時就談到過這個問題。王毅國務委員兼外長表示，伊德利蔔地區仍聚集著大量恐怖極端分子，局勢仍有反覆的風險。各方應摒棄地緣政治考慮，統一標準，加強協作，堅決打擊被聯合國安理會列名的恐怖組織，推動敘利亞和地區早日實現和平安寧。



問：報道稱，美國政府要求印度政府對向中國華為公司提供原產於美國的設備或產品的印度企業實施懲罰措施。印度外交部已就此向印方其他部門徵求意見。你對此有何評論？



答：我們多次表示，中國政府一貫要求企業在海外投資時，要嚴格遵守所在國的法律政策，合法合規開展經營。但是中方堅決反對任何國家依據自己的國內法對中國的實體實施單邊制裁，也反對泛化國家安全概念，濫用出口管制措施。



一段時間以來，已經有越來越多的各國各界人士對中國科技企業參與5G建設表明了公正的態度。我們希望並相信印度方面會獨立作出判斷，為中國企業投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境，為中印兩國企業開展互利共贏合作提供保障。



問：習近平主席今天開始對朝鮮進行國事訪問。中國媒體也開始跟進報道。你能否進一步介紹到目前為止訪問的有關情況？習主席同金正恩委員長的會談情況如何？中方對訪問成果有何期待？



答：關於中共中央總書記、國家主席習近平對朝鮮民主主義人民共和國進行國事訪問，中方已陸續發布消息。相信你也看到，習近平主席和夫人彭麗媛已經於當地時間12時許抵達平壤。根據最新消息，習近平主席正同金正恩委員長舉行會談。



關於中方對訪問成果的期待，此前中聯部和外交部負責人在媒體吹風會上介紹過，習主席對朝鮮進行國事訪問期間，將同金正恩委員長會見會談，回顧總結中朝建交70年來兩國關係發展進程，引領新時代中朝關係發展方向。雙方還會介紹各自國內發展情況。雙方也會就半島形勢進一步交換意見，推動半島問題政治解決進程取得新進展。中方將及時發布消息，請你耐心等待。



問：菲律賓媒體報道，6月17日，菲律賓總統杜特爾特在出席活動時首次就中菲漁船相撞事件公開表態，稱這是一起兩船相撞的海上事故，不要將事態惡化，最好進行相關調查。請問中菲漁船相撞事件目前有何進展？



答：我們也注意到有關報道。關於中菲兩艘漁船在南沙禮樂灘海域發生意外相撞的事件，我願再次向這次事件中遇險的菲律賓漁民表示慰問。



我想重申，中方高度重視中菲友好，也高度重視海上生命安全，無論有關人員來自哪個國家。中方將繼續本著認真負責的態度對有關事件進行調查，我們也會與菲律賓方面通過雙邊渠道保持溝通。



為尋求妥善解決辦法，中方建議雙方盡快啟動聯合調查，就各自初步調查情況交換意見，並基於雙方都認可的調查結果，通過友好協商妥善處理此事。



問：昨天，美國紐約州參議院一致通過促進中美友好和肯定華裔貢獻決議案，並決定設立“中國日”和“華裔傳統周”。紐約州的一些參議員表示，紐約州了解美中關係有多珍貴，願做美中夥伴關係的典範。中方對此有何評論？



答：我看到了有關報道，特別是紐約州參議院把“中國日”設在2019年10月1日，也就是中華人民共和國成立70周年紀念日這一天。今年是中美建交40周年，作為美國人口最多的州之一，紐約州參議院在此特殊時刻通過有關決議案，這具有積極意義，表達了紐約州各界對於發展中美友好和互利合作的期待。我也注意到，一些紐約州參議員表示，雙方應該共同努力推動美中關係“爬坡過坎”繼續向前發展，要拿出長遠眼光和勇氣，建立平等和相互尊重的夥伴關係，美中兩國會發現彼此不是敵人而是朋友。我們對於這些理性的聲音表示肯定和讚賞。



事實上，一段時間以來，不僅僅是紐約州，美國加利福尼亞、內布拉斯加、田納西、艾奧瓦、猶他、伊利諾伊等州議會都通過了慶祝中美建交40周年或促進中美友好合作的議案、賀狀，我想這也充分反映出，美國各界對保持中美關係健康穩定向前發展有著強烈願望和普遍共識。



關於中美地方合作，我還想強調一點，在過去40年裡，中美關係發展的每一步都離不開兩國地方的積極參與和支持，民間友好始終是兩國關係發展的源頭活水。我們一直認為，中美關係要行穩致遠，歸根結底是傾聽民意、順應民心。



問：上周，中方發布了中非合作論壇北京峰會成果落實協調人會議將舉行的消息。隨著會期的臨近，你能否介紹一下會議籌備的情況？到目前為止，有多少非方成員負責峰會成果落實的部級官員將出席會議？中方對會議成果和共識都有哪些期待？



答：中非合作論壇北京峰會成果落實協調人會議將於6月24日至25日在北京舉行。在中非雙方的共同努力下，現在會議各項籌備工作進展順利。非方高度重視此次會議，目前論壇所有非方成員都派團與會。據我目前掌握的情況，副部級以上官員有80多位，其中有24位外長。協調人會議期間，中非雙方將舉行40餘場多雙邊活動，重點圍繞落實論壇北京峰會成果，對接行動，凝聚共識，推動峰會成果更多、更好造福中非人民。



協調人會議期間，中非雙方將簽署一批合作協議，會後發表聯合聲明。相信此次會議將進一步深化中非友好和互信，引領中非合作高質量、可持續發展，並向國際社會展現中非雙方加強團結合作、堅持多邊主義、推動構建更加緊密的中非命運共同體的堅定意願和決心。



根據目前的安排，6月24日下午將舉行中方金融機構負責人同非方協調人對話會。6月25日上午協調人會議將舉行開幕式。25日下午閉幕式之後，中國和論壇非方共同主席國塞內加爾將舉行聯合記者會，介紹本次協調人會議情況和取得的成果。歡迎記者朋友們屆時積極參加有關活動。



問：據報道，塔利班首席談判代表毛拉·阿卜杜勒·加尼·巴拉達爾及其他人員近日在北京與中方官員進行了會見。你能否證實並介紹相關情況？



答：日前，阿富汗塔利班駐多哈政治辦事處主任巴拉達爾和他的幾位助手訪問了中國。



在華期間，中方有關官員同巴拉達爾先生一行就阿富汗和平和解進程、打擊恐怖主義等共同關心的問題交換了意見。



中方高度關注阿富汗局勢近年來的演變，一直為推動阿富汗和平和解進程積極發揮作用，始終支持阿富汗實現“阿人主導、阿人所有”的廣泛和包容性的和平和解，支持阿人內部對話。中方基於一貫立場同巴拉達爾先生一行交換了意見。這也是中方勸和促談做有關各方工作的一環。雙方都認為這次交流是有益的，同意繼續就尋求阿富汗問題政治解決方案和打擊恐怖主義等保持溝通合作。中方將繼續通過各種方式和渠道，積極同各有關方面加強溝通協調，為阿富汗早日實現和平和解、實現穩定發展發揮應有作用。



問：你剛才介紹了塔利班方面同中方接觸的情況。我想問，塔利班方面為恢復阿富汗和平究竟提出了哪些要求？



答：我相信，阿富汗有關方面希望通過政治對話來解決阿富汗當前面臨的問題，早日實現和平和解，從而為國家最終恢復穩定和發展作出努力。



我剛才介紹過，中方主要就如何支持阿富汗實現“阿人主導、阿人所有”的廣泛和包容性的和平和解以及推動阿人內部對話同巴拉達爾先生一行充分交換了意見。同時，雙方就打擊恐怖主義等共同關心的問題交換了意見。這是我目前所掌握和能夠提供的所有情況。