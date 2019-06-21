中評關注：傳賴清德列不分區　蔡賴配無望？

民進黨傳出將賴清德列為不分區衝刺選情。（中評社 資料照） 中評社台北6月21日電（記者 洪德諭）民進黨19日提名蔡英文競選2020，初選正式告終。初選結束後外界相當好奇參與初選失利的前“行政院長”賴清德的動向，除了從初選至今不斷促成的蔡賴配之外，近期又傳將賴清德列為不分區的聲音，而會出現這樣的建議，似乎有蔡賴配無望的味道。



民進黨13日公布初選民調，蔡英文以8.2%的差距擊敗賴清德。在民調公佈後，賴清德僅短暫於台南天壇首廟現身，呼籲要團結一致，全力支持蔡英文連任，接下來就未在公開場合露面，僅在臉書發表文章感謝支持者，對於自己的下一步並未多做說明。



雖賴清德未說明未來規劃，不過黨內一致認定賴清德將在2020選舉扮演重要的腳色，像是蔡英文就說，“賴清德是黨很重要的資產，在2020大選讓他發揮最大的功能”；民進黨卓榮泰也說，“未來在守護台灣的行列中，賴清德會與我們並肩同行”；綠委許智傑也提到“蔡英文、“行政院長”蘇貞昌、賴清德是綠營最強的鐵三角”。



至於賴清德該在2020扮演什麼腳色？一加一大於二蔡賴配的聲音，從初選至今都未斷過，透過蔡賴配能整合賴的支持者達到團結的目的，不過近期也出現不同的聲音，綠委李俊俋等黨內人士就提出建議，把賴清德列在不分區名單，負責“立委”的工作。



以賴清德擔任過“國大代表”、“立委”、台南市長、“行政院長”完整的資歷，加上清新的形象，列為不分區衝刺“立委”選情的確會有幫助，不過在初選過後決定副手階段，再度拋出這個觀點，似乎暗示著蔡賴配無望。



為何蔡賴配機會不大，可從三點看出，第一，民進黨九合一大選慘敗賴清德不接受慰留堅定離開“行政院長”一職；第二，初選過程規則改變與時間延長對賴不尊重；第三，政見會蔡賴配僅簡短握手無交談互動冷，顯現兩人合作機會不大。