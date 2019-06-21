中評關注：青洽會20載　有何亮點？

第二十屆中國·青海綠色發展投資貿易洽談會開幕式現場（中評社 李娜攝） 中評社西寧6月21日電（記者 李娜）第二十屆中國·青海綠色發展投資貿易洽談會於6月20日－23日在青海西寧舉行，青洽會已經連續成功舉辦了19屆，累計招商引資項目簽約金額15387億元，有力支撐了青海經濟社會持續健康穩定發展。本屆青洽會又有何亮點呢？



據中評社記者了解，一是項目涉及領域廣，成果豐碩。截至6月14日，落實擬簽約項目249項，簽約額1443.03億元，已超額完成1200億元簽約目標任務。從擬簽約項目規模來看，投資額10億元及以上項目34項，簽約額871.71億元，占已落實簽約額的60.4%。涉及新能源、新材料、新型化工、商貿物流、文化旅遊、農牧業產業化、生物醫藥等15個行業領域。



第二，今年嘉賓客商規格比往年有所提高，報名參會參展共計12918人。其中，參會嘉賓代表9741人；參展客商3177人，近1.3萬嘉賓來到青海共襄盛舉。其中亞洲財富論壇走進青海活動，賦予青海擁抱世界財富的歷史機遇。本屆青洽會邀請到小米科技有限責任公司董事長兼首席執行官雷軍、紅豆集團有限公司董事局主席兼CEO周海江、新華聯集團董事局主席兼總裁傅軍等20多位國內知名民營企業家走進青海，聆聽他們對於新青海建設的真知灼見。



值得注意的是，本屆青洽會還舉辦了“全國知名僑商台商走進青海”高峰論壇活動，於同一天在西寧召開，各地僑胞台胞代表齊聚一堂為“青洽會”助力造勢，為新青海建設貢獻智慧。



第三，今年青洽會上數字經濟體現新航標、空間布局實現新突破、鹽湖資源開發呈現新成效等三大特色將成為本屆展會一大亮點。



數字經濟體現新航標。第二十屆青洽會主要圍繞產業數字化、數字產業化，重點展示數字產業培育壯大、數字服務創新突破、數字工業試點示範、數字政務推廣應用等一批重大項目成果。首次創新設立數字經濟館，努力將數字經濟打造成為高質量發展的新動能、高品質生活的新載體、高水平治理的新大腦。



空間布局實現新突破。本屆青洽會新設立主題城市西寧市和海西州分會場，西寧市圍繞打造宜居宜業“大西寧”，重點展示西寧市堅持創新驅動、深化供給側結構性改革、構建綠色產業體系、促進城鄉協調發展、打造和諧美麗家園等方面取得的成果，著力增強西寧市在帶動全省推動高質量發展，實現高品質生活方面的示範帶動作用。海西州分會場設有首屆柴達木文化旅遊節開幕儀式、中國青海清潔能源展示館開館儀式、工業互聯網論壇、綠色礦業發展論壇、全域旅遊·全景海西文化旅遊高峰論壇、第四屆職工美食大比拼、篝火晚會、民歌比賽等22項系列活動，目前正在進一步細化準備當中。

