韓國瑜偕網紅逛夜市直播　粉絲與民眾包圍

韓國瑜推薦大家來品嘗夜市美食。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月21日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜20日晚上跟著知名網紅膽固醇女王邵阿咩一同前往凱旋青年夜市，足足逛了30多分鐘，品嘗了8攤的夜市美食，一路上大批粉絲及民眾包圍擠得水洩不通。韓國瑜吃了烤玉米、臭豆腐、炒冰捲等美食後大呼過癮，直呼吃了很療癒，歡迎大家都來吃夜市美食。



韓國瑜20日下午6時半前往凱旋青年夜市，跟著知名網紅膽固醇女王邵阿咩一起進行網路直播，推廣高雄觀光，全程徒步逛街邊走邊吃，享受道地夜市美食，而且都是銅板價，相當平民，韓國瑜魅力依舊無法擋，吸引大批民眾跟隨搶拍，把夜市擠得水洩不通。



韓國瑜和邵阿咩沿途逛了“芭辣叭叭芭”的冰涼新鮮芭樂、“自己來紅茶鮮乳”飲料攤、品嘗“石頭珍珠玉米”烤玉米、吃了調味獨特的“酉記臭豆腐”、在40年老店的“霞姊烤肉”大飽口福，拿串烤肉吃的津津有味。



韓國瑜走到“亞格炒冰捲”攤時對炒冰相當好奇，也嘗試在冰板翻炒冰淇淋，嘖嘖稱奇。走到知名的“阿Q凍圓”時也舀了一碗來品嘗。最後來到“吃到飽流水蝦”，現場大啖剛烤熟的海鮮及泰國蝦，大呼過癮。



韓國瑜一路上不斷有許多韓粉、民眾、攤商簇擁而上，就是為了親眼看到韓國瑜本人，也爭相拿起手機拍照錄影，更有民眾喊著“市長加油”“總統”好”，人氣依舊旺盛，也有許多粉絲徵求市長簽名留念，韓國瑜也展現親民的一面，有機會就幫忙簽名，讓粉絲十分過癮，整整逛了約30分鐘才搭車離開。



“觀光局”表示，原本擁有30年歷史的鳳山青年夜市，在2018年4月搬遷至凱旋夜市，並且更名為凱旋青年夜市，每周四、五、六、日下午5點開始營業，腹地廣大、停車空間充裕，緊鄰輕軌、捷運交通便利，目前共有260攤位進駐，希望合法化之後能打開知名度吸引觀光客。