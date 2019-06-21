中評現場：第二十屆青洽會隆重開幕

開幕式現場（中評社 李娜攝） 中評社西寧6月21日電（記者 李娜）6月20日，第二十屆中國·青海綠色發展投資貿易洽談會暨綠色發展論壇在西寧萬達嘉華酒店舉行開幕儀式。全國政協副主席、中華全國工商業聯合會主席高雲龍，青海省委書記、省人大常委會主任王建軍共同為第二十屆青洽會暨第六屆環青海湖（國際）電動汽車挑戰賽揭幕。



全國政協副主席、中華全國工商業聯合會主席高雲龍首先代表全國工商聯對會議開幕表示祝賀。他說，進一步推動青海經濟社會高質量發展，要高舉改革旗、打好綠色牌、堅定創新路。改革開放四十多年來，我國經濟社會發展取得歷史性成就，關鍵一條經驗就是在黨的領導下堅持改革開放、堅持理論創新、堅持勇於實踐。實現民營經濟高質量發展，打造一批優質高效的民營企業集群，關鍵在進一步強化對民營企業的服務引導。要深入貫徹習近平總書記在民營企業座談會上的重要講話精神，不斷提升服務供給的能力和水平，通過“放管服”改革，努力探索構建“親”“清”新型政商關係的新途徑、新經驗，不斷探索營造民營經濟發展環境的“青海經驗”。打好綠色牌，持續推進國家循環經濟發展先行區和全國生態文明先行區建設，發展觀光旅遊和高原農牧業，創建國家清潔能源示範省，推動產業向綠色、智能、先進製造轉變，在綠色品牌打造上形成合力。



高雲龍表示，相信青洽會這一展示青海綠色發展的品牌名片能夠凝聚更多的海內外力量參與到循環經濟和生態文明先行區建設。堅定創新之路，繼續強化企業創新主體地位和關鍵核心技術攻關，加快推進科技成果轉化和推廣應用，完善創新的體制機制，相信青海一定能夠走出一條“展現特點、體現特色”的創新發展之路。全國工商聯將一如既往地為民營企業在青海投資創業提供好服務，一如既往地為民營經濟在青海發展壯大做好引導，一如既往地對青海經濟社會發展給予支持。



國家市場監督管理總局局長肖亞慶在致辭中代表市場監管總局對青洽會的開幕表示祝賀，對青海省委省政府及社會各界對市場監管總局工作的支持表示感謝。他說，青海省委省政府以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹習近平總書記視察青海時的重要指示，堅持新發展理念，深入實施“五四戰略”，奮力推進“一優兩高”，全省經濟社會發展成就有目共睹，生態環境保護成效十分顯著。近年來，青海市場主體年均增長10%以上，全省工業產品質量安全、食品藥品安全、特種設備安全監管不斷加強，質量基礎設施得到夯實，知識產權保護力度加大，有力助推了青海高質量發展。本屆青洽會凸顯“開放合作、綠色發展”主題，符合以人民為中心的發展思想，順應時代發展潮流，也契合高質量發展的要求。

