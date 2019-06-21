中評關注：陳菊、卓榮泰探視黃華　安撫獨派

陳菊與卓榮泰低調探視黃華，並未通知大批媒體，想化解獨派對蔡英文的不滿。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月21日電（記者 黃筱筠）“總統府”秘書長陳菊以及民進黨主席卓榮泰20日傍晚低調探視，提出建立“台灣共和國自決創國運動”的絕食獨派人士、前“國策顧問”黃華。但黃華已經絕食進入33天，在初選過後才低調探訪，很明顯是想要安撫民進黨初選之後獨派不滿情緒。但蔡本人沒親自探視，加上卓、陳又沒有對於“台灣共和國”有正面回應，想必獨派對於蔡的不滿，還是很難化解。



黃華今年80歲，在戒嚴時期坐牢長達23年，長期主張台灣獨立，2000年陳水扁當選“總統”後，黃華出任“總統府國策顧問”。2005年，黃華加入台灣團結聯盟。



賴清德在初選之前車隊大掃街抵達凱達格蘭大道後，就前往台北車站探視黃華。陳菊與卓榮泰20日會低調現身台北車站探視黃華，也是因18日台北教育大學名譽教授李筱峰在臉書呼籲蔡英文能找時間去探視。



獨派在民進黨初選時，選擇力挺賴清德，現在初選結束，對於初選民調結果，蔡英文大幅度領先賴清德，獨派仍有質疑的雜音出現。



現在蔡英文到底要怎麼彌補與獨派的關係，一部分要靠蔡英文自己，但另一部分也需要賴清德出面呼應，賴清自出面要求獨派挺蔡會更有效果。但初選落幕至今將近一週，賴未公開有任何說明，若賴仍沒有公開的說法，獨派就無法真的回頭挺蔡。



最後蔡在2020大選很可能會流失這些選票，雖然這些獨派能量不見有多大，但若2020是三足鼎立的態勢，獨派的票對蔡還是會造成一定程度的影響。

