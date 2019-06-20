習近平同金正恩一致同意不忘初心、攜手前進

中評社北京6月20日電／6月20日，中共中央總書記、國家主席習近平在平壤錦綉山迎賓館同朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩會談。雙方一致同意，在新的歷史起點上，中朝雙方願不忘初心、攜手前進，共同開創兩黨兩國關係的美好未來。



央視網消息，習近平指出，去年以來，我和委員長同志4次會晤，書寫了中朝關係新篇章，並結下了深厚友誼。感謝金正恩委員長同志為我這次訪問舉行的隆重而熱烈的歡迎儀式，我今天從下飛機到抵達住處，所到之處無不感受到中朝一家親的濃厚氛圍。今年是中朝建交70周年，在兩黨兩國關係發展史上具有承前啟後、繼往開來的重要意義，我又同金正恩委員長在平壤會面。我這次是為鞏固傳承中朝友誼而來，為推動朝鮮半島問題政治解決進程而來。相信以這次訪問為契機，我們一定會共同擘畫中朝關係美好未來，共同開啟中朝友誼嶄新篇章。



習近平強調，回顧中朝關係歷程，可以深刻認識到：堅持共產黨領導的社會主義國家是中朝關係的本質屬性；共同的理想信念和奮鬥目標是中朝關係的前進動力；最高領導人的友誼傳承和戰略引領是中朝關係的最大優勢；地緣相親和文緣相通是中朝關係的牢固紐帶。我們堅信，中朝友誼符合兩國人民心願，符合兩國根本利益，符合時代發展潮流，也是雙方著眼長遠大局作出的戰略選擇，不會因國際風雲變幻而動搖。



習近平表示，當前，中朝關係已經進入新的歷史時期。中國黨和政府高度重視中朝友好合作關係。維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針。面對國際和地區形勢深刻複雜演變，雙方要加強高層交往，為中朝關係發展引領航向。我願意同金正恩委員長保持密切交往，鞏固政治互信，牢牢把握中朝關係發展大方向；雙方要加強戰略溝通，及時就重大問題深入交換意見，為兩國發展營造良好環境；雙方要拓展務實合作，為兩國人民帶來更大福祉。中方願同朝方深化兩黨治國理政經驗交流互鑒，加強雙方經濟民生領域幹部培訓和人員往來；雙方要深化友好交流，為中朝友誼鞏固發展打牢根基。中方願同朝方繼續落實好建交70周年紀念活動方案，開展教育、衛生、體育、媒體、青年、地方等領域交流合作，弘揚中朝傳統友誼，增進兩國人民福祉。



金正恩說，我代表朝鮮黨、政府和人民，熱烈歡迎習近平總書記對朝鮮進行國事訪問。總書記同志百忙之中在朝中建交70周年之際訪問朝鮮，是對朝鮮黨、政府和人民的巨大鼓舞和政治支持，在朝中關係史上具有重大的歷史意義。今天平壤有25萬多民眾湧上街頭，熱烈歡迎總書記同志。在當前形勢下，總書記同志這次訪問有利於回顧朝中關係70年歷程，展望兩國關係的未來，同時可以向外界展示朝中牢不可破的傳統友誼。我完全同意總書記同志對朝中關係的精辟分析和展望規劃。世代傳承朝中友誼是朝鮮黨和政府堅定不移的立場。我十分珍視同總書記同志結下的深厚友誼，高度重視同總書記同志達成的重要共識，願以總書記同志這次訪朝為契機，推動朝中雙方進一步加強戰略溝通，深化各領域友好交往，把朝中關係不斷提升至新的高度。



金正恩說，今年是朝中建交70周年和新中國成立70周年的雙喜之年，朝方願同中方一道，舉行廣泛而熱烈的慶祝活動。當前，朝鮮黨和人民正全力貫徹落實新戰略路線，朝方願多學習中國經驗做法，積極致力於發展經濟、改善民生。



習近平積極評價朝方為維護半島和平穩定、推動半島無核化作出的努力。習近平指出，朝鮮半島形勢關乎地區和平穩定，過去一年半島問題重現對話解決的光明前景，贏得了國際社會認同和期待。國際社會普遍希望朝美談下去並談出成果。



習近平強調，半島問題高度複雜敏感。我們要從戰略高度和長遠角度來準確把握形勢走向，切實維護半島和平穩定。中方支持推進半島問題政治解決進程，為解決問題積累和創造條件。中方願為朝方解決自身合理安全和發展關切提供力所能及的幫助，願同朝方及有關各方加強協調和配合，為實現半島無核化和地區長治久安發揮積極建設性作用。



金正恩介紹了對當前半島形勢的看法，表示過去一年多來，朝方為避免局勢緊張、管控半島局勢，採取了許多積極舉措，但沒有得到有關方的積極回應，這是朝方不願意看到的。朝方願保持耐心，同時希望有關方同朝方相向而行，探索符合各自合理關切的解決方案，推動半島問題有關對話進程取得成果。朝方高度評價中方在半島問題解決過程中發揮的重要作用，願繼續同中方加強溝通和協調，努力推動半島問題政治解決取得新進展，維護半島和平與穩定。



丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等參加會談。



朝方參加會談的有：崔龍海、金才龍、李洙墉、李勇浩、金秀吉等。