馬哈蒂爾：MH17調查結論沒有有力證據

中評社香港6月20日電／《每日郵報》報道稱，馬來西亞總理穆罕默德∙馬哈蒂爾在聯合調查小組對MH17航班在烏克蘭東部墜毀事件新的指控後稱，調查從開始是有政治動機的並且沒有更有力的證據，俄羅斯方面稱調查結果毫無根據。



衛星新聞據報道，週三負責MH17航班墜毀工作的國際調查小組宣佈了四名嫌疑人的名字。根據聲明，嫌疑人中有三名俄羅斯人：伊戈爾∙吉爾金、謝爾蓋∙杜賓斯基和奧列格∙布拉托夫，還有一名烏克蘭人列昂尼德∙哈爾琴科。調查小組認為他們與往頓巴斯陣地運送9K37導彈和擊落馬來西亞的波音飛機有關。新聯盟條約的代表表示，將指控他們犯有殺人罪，將對他們發出國際逮捕令。新聯盟條約的代表說，對MH17航班墜毀案件的審理將於2020年3月9日在荷蘭舉行。



馬哈蒂爾說：“我們很不高興，因為從開始這已是政治問題，這個問題在於如何指控俄羅斯違法。他們已經說了，在開始調查這件事之前俄羅斯就已經有過錯。”



馬來西亞外交部稱，關於調查應該有充分有力的證據，而不應該有政治動機。



從阿姆斯特丹飛往吉隆坡的馬來西亞MH17航班2014年7月17日在頓涅茨克附近墜毀。航班上298人全部遇難。烏克蘭指控頓涅茨克人民共和國的民兵對這次空難負有責任。但是頓涅茨克人民共和國的民兵說，他們的武器無法擊落這個高度上的飛機。