中評關注：韓國瑜一天開七場直播　拚倒韓黑

高雄市長韓國瑜20日第七場直播，截至晚間10時，短短兩小時就已經累計19萬人次觀看、3萬人按讚、1.4萬條留言，流量十分可觀。（照片：韓國瑜臉書） 中評社高雄6月21日電（記者 蔣繼平）挺韓團體這個月密集舉辦“一週一造勢”活動以外，中國國民黨高雄市長韓國瑜更出奇招，20日更“一天七直播”馬拉松開直播，要讓外界知道高雄市長忙什麼。除了挽救一週一造勢後勢疲軟支持度沒有上升之外，也讓近期因登革熱等議題被府院黨狂黑的韓，試圖再拉高網路正面聲量。另一方面，隨著黨內初選逼近，對手鴻海董事長郭台銘近期也頻找網紅開直播，似乎也是互別苗頭，相互較勁。



韓國瑜20日上午8時先跟用“高雄市長忙什麼”為題，在臉書上直播了由他主持的登革熱防疫策略早會，對外公佈他一大早就在市府為了登革熱防疫工作開會，勤於市政，也首度讓外界看到韓國瑜開早會的直播。



韓上午出席蓮潭會館舉辦的“繁榮大高雄論壇”後，中午12時馬不停蹄就趕回市府，跟衛生局長林立人、環保局長袁中新在開直播，講了23分鐘，暢談近期的登革熱疫情，提醒大家注意防疫，以及近期外界關心的環境問題。



韓下午2時在市府會見香港總商會30位成員，也順道全程開起直播，展現市長卯起來“拚經濟”的模樣，韓希望香港的朋友多來高雄投資促進經濟發展，更透露今年來高雄尋求合作的投資考察團至少150團，外界對高雄非常有興趣。



下午4時韓國瑜又趕到港都電台上廣播節目又跟主持人談起登革熱，並且聊到他幾乎一天一黑，沒有一個政治人物跟他一樣被連續黑了兩年多，也談到下午拚經濟，晚上還要去夜市推廣美食，主持人還虧韓“開這麼多直播不累喔？”



令人吃驚的是，下午5時韓國瑜竟然又殺到仁武一間烤鴨店，開直播介紹高雄一區一美食，當起美食節目主持人，介紹店家怎麼準備食材，一道道美食製作的過程，韓國瑜也藉此歡迎大家到高雄旅遊，到仁武必吃烤鴨美食。



下午6時半，韓國瑜也跟著知名網紅膽固醇女王邵阿咩，一同前往凱旋青年夜市，足足逛了30多分鐘，品嘗了8攤的夜市美食，吸引許多支持者到場熱情迎接，把夜市擠得水洩不通。



晚上8時，韓國瑜又展現驚人的體力，戴著安全帽搭乘機車雙載巡視市區建國路的道路品質，實際感受路平不平，也順道視察警察酒駕路檢勤務，並呼籲用路人千萬不要酒駕，終於結束了第七場直播。且短短兩小時就已經累計19萬人次觀看、3萬人按讚、1.4萬條留言，流量十分可觀。



韓國瑜整整一天從早到晚，總共進行了7場直播，從登革熱防疫、講到拚經濟、還幫忙介紹庶民美食、更扮演糾察隊親自上路視察，展現市長一天的忙碌。而韓國瑜臉書每則直播影片，截至20日晚間10時為止，幾乎都超過10萬人次觀看，更有破2萬按讚，湧入8000多條留言，成功創造了許多流量，展現韓國瑜的網路聲量實力。



至於為何要一天直播7場？新聞局長王淺秋表示，這是為了避免主流媒體或網路上充斥負面以偏概全不實消息，要讓市政府的努力能讓民眾看見，充分說明政策。也代表韓國瑜認為透過新聞剪輯容易被操作剪接，傳遞片面訊息，不如乾脆自己弄直播比較快。