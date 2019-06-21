中評關注：民進黨限縮公投　削弱藍營動員力

馬英九20日出席宗教活動時，批評蔡政府日前強勢主導三讀通過“公投法”部分條文修正，限縮人民公投權益，指這是民主的倒退。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北6月21日電（記者 倪鴻祥）馬英九20日出席宗教活動時，針對蔡政府日前在“立法院”臨時會強勢主導三讀通過“公投法”部分條文修正，限縮人民公投權益大表不滿，指出這是民主的倒退。其實依新法規定，不必等到2021年公投與大選正式脫鉤，藍營已很難在2020以公投綁大選的方式動員支持者，無形中讓藍營少了一項勝選方程式。



去年11月24日九合一縣市選舉藍營能夠大勝15縣市，原因除了高雄市長韓國瑜的“韓流”影響全台，民眾希望多經濟少政治、蔡政府施政引發眾怒外，九合一選舉綁了10個公投案也功不可沒。



通過的7個公投案之中，與國民黨直接相關的有4案，分別是反空污、反燃煤、反核食及以核養綠，另外3個通過的案子均屬反同議題，與藍營傳統價值理念也相近，尤其核能議題更是直接打中綠營的反核神主牌。



沒通過的3個公投案，分別是2個挺同案、一個東奧正名，也正好都是蔡政府的價值主張。



蔡政府從九合一選後到現在，不斷抺黑、抺紅國民黨最強對手韓國瑜，不斷製造兩岸對立營造危機意識，現在就連昔日綠營強烈主張公投綁大選的遊戲規則都自行刪除，同時也否決“以核減煤”公投提案，讓藍營打算2020再次公投綁大選計劃胎死腹中，蔡政府所作所為都在積極打破藍營勝選方程式。



馬英九與國民黨當然清楚蔡政府的企圖，所以國民黨發動7月7日上凱道嗆蔡政府“沒收公投”，馬英九20日出席台北市指南宮的祈福法會時也批評蔡英文作為，都是想要喚醒藍營支持者注意，借力使力，提前凝聚藍營力量。



6月17日“立法院”臨時會強勢通過“公投法”部分條文修正，明定公投日為8月第4個星期六，自2021起每2年舉辦一次，公投與大選正式脫鉤；公投為直接民權之行使，受“憲法”所保障，公投日為應放假日。