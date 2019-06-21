未來可能世界唯一　中國空間站會拒美項目？

中國載人航天工程總設計師周建平。 中評社香港6月21日電／6月12日，中國載人航天工程辦公室與聯合國外空司聯合對外公布，來自17個國家、23個實體的9個項目成功入選中國空間站第一批科學實驗項目，這是中國載人航天工程首次通過聯合國進行的大規模國際合作。9個項目將圍繞長期太空飛行條件下人類的健康、微重力條件下流體物理和燃燒規律、宇宙觀測、新型材料等方面展開。這9個項目是如何入選的？中國空間站首次大規模國際合作背後還有哪些故事？



9個項目成功入選



央視報道，2016年3月，在天宮二號還沒有發射入軌時，中國載人航天工程辦公室就與聯合國外空司簽署了《利用中國空間站開展國際合作諒解備忘錄》，商定利用中國空間站為各國提供科學實驗機會，並在未來為他國航天員或載荷專家提供在軌飛行機會。



2018年5月，中國載人航天工程辦公室與聯合國外空司面向聯合國各成員國聯合發布合作機會公告，邀請各成員國參與圍繞中國空間站的空間科學應用。公告發布之後，一共收到來自27個國家的42個項目建議書。



經項目評估選拔委員會初選篩查和審議確認，太空腫瘤、星雲氣體的光譜研究等9個項目成功入選。



中國載人航天工程總設計師周建平：我們沒有限制入選項目的數量，但確實要求它的質量和可行性。比如說有些項目我們認為不需要上太空去做，在地面做就可以了，太空畢竟是很珍貴的資源。



提供免費試用機會



中國空間站將為項目申請方提供免費的上行發射和空間站運行機會，以及測控、回收等保障性服務支持，研發經費則需要由項目申請方自行承擔。



記者：他們用咱們的地方到天上做實驗，不收錢？



中國載人航天工程總設計師周建平：不收錢。



記者：我們花了那麼多錢，為什麼不收他們的錢？



中國載人航天工程總設計師 周建平：這是一種互利的合作，成果可以共享。科學研究很多都是面向重要的科學問題，不是面向商業的目的。有一個歐洲團隊提出研究腫瘤細胞在太空環境下生長的機制，這關係到人類健康。

