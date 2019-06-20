長寧地震已安置8萬餘人　盡力讓群眾少住帳篷

中評社北京6月20日電／長寧地震第四場新聞發布會消息，截至目前長寧地震已累計轉移安置受災群眾81396人，設置大型臨時安置點27個，相關專家正加緊對受災房屋進行災情評估，盡全力讓群眾少住帳篷。



新華社報道，截至20日16時初步統計顯示，地震共造成嚴重損壞房屋4.6萬間，一般損壞房屋11萬餘間。累計轉移安置81396人，其中，通過就近集中安置方式設置大型臨時安置點27個、安置受災群眾近3萬人，採取投親靠友分散安置受災群眾5萬餘人。



宜賓市政府秘書長李廷根表示，對於即將到來的暴雨和更為炎熱的高溫天氣，黨和政府對近3萬群眾還居住在簡易帳篷中的情況十分關切。目前，省市縣三級地質勘測、設計、燃氣、給排水等方面專家450人，正在迅速開展房屋和市政基礎設施震後應急安全評估鑒定工作，將盡快出台鑒定結果。



對於能夠繼續使用的房屋，將讓受災群眾及時返回居住；需要修復才能使用的房屋，將會組織力量進行迅速修復；對於嚴禁使用的房屋，政府將盡快補足資金，讓受災群眾採取租用臨時住房、投親靠友等方式。“我們的原則就是盡量讓住帳篷的人越少、住的時間越短。”李廷根說。



此外，截至20日16時，四川省、宜賓市已安排6支專業地勘隊伍、143名技術人員對受地震影響的406座水庫進行了全面排查，沒有發現水庫大壩明顯移位、管湧等險情。對其中8座受損水庫採取了降低水位運行措施，並明確專人24小時現場值守。震中雙河供水站嚴重受損，供水站地下水水源枯竭，造成雙河鎮約8000群眾供水困難。目前，經專家現場多處考察，已確定梨頭村集中供水站為雙河鎮的新水源地，正加緊推進工程建設。



另據不完全統計，截至20日15時，宜賓市累計收到抗震救災資金1.9億多元，其中,國家和省市財政共向災區劃撥救災救助專項資金1.7億元，接收社會抗震救災捐助款物2784.89萬元。為了加強救災物資的管理使用，抗震救災指揮部專門成立了以市紀委書記、市監委主任為組長的抗震物資使用管理監督組，將出台專門的抗震救災物資使用管理辦法，確保科學用好各類抗震救災物資，陽光救災。