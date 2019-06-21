快評：美國介入台灣2020選舉　赤裸裸

中評社快評／美國國防部印太事務助理部長薛瑞福19日在華府一個政策會議上宣稱，美方預期中方將干預台灣2020的選舉，美台已經就此展開對話，美方考量直接提供幫助，強化台灣應對能力。



薛瑞福所稱“直接提供幫助”，等於公開承認、宣布美國正在介入台灣大選。所謂“美方預期中方將干預”，只是為美國的干預找借口，賊喊捉賊是也。薛瑞福的表白赤裸裸，連偽裝都撕下，十分罕見。



美國痛恨自己的選舉遭他國干預，為了疑幻疑真的“通俄門”，將特朗普調查到死去活來。己所不欲勿施於人，然而世人所見的是，這種干預他人選舉勾當，美國幹得最多、最拿手。最新的例子，除了台灣之外，正在進行中的英國保守黨黨魁之戰，也隱約有華府的黑手在晃動。



美國介入台灣2020選舉，目的是要讓這場選舉操控在自己手里，确保屬意的人當選。今年3月，前國民黨“立委”孫大千即曾警告國民黨要注意，美國絕對不會缺席，會暗中支持所屬意的候選人和政黨，而國民黨不會得到美國的支持。近期美台高層官員互動頻密，美艦又在台海不斷活動，明顯是在操作局勢，目標都是要影響、甚至掌控2020大選結局。



美國因素最終能起多大影響，還要看台灣選民。干預有風險，操作失當會有反效果。台灣前領導人馬英九昨天說，去年1124選舉時，就有境外的勢力介入，他不要講出是哪一方，而台灣人民的腦袋都很清楚，是不會受到影響的。去年“九合一選舉”結果，的确印證這一點。



