以產業扶貧增強貧困地區造血功能

中評社北京6月21日電／習近平總書記指出：“產業扶貧是最直接、最有效的辦法，也是增強貧困地區造血功能、幫助群眾就地就業的長遠之計。要加強產業扶貧項目規劃，引導和推動更多產業項目落戶貧困地區。”這一重要論述，深刻闡述了產業扶貧在打贏脫貧攻堅戰中的重要作用。產業是脫貧之基、富民之本、致富之源，一個地方要發展，就必須有產業的支撐。產業扶貧是盤大棋，要下好這盤大棋並不容易，必須打好“組合拳”，做到“一子落而滿盤活”。



一是走好特色路。產業是否有特色，直接關係到扶貧的實際效果。發展產業不能眉毛胡子一把抓，必須立足當地自然禀賦，挖掘地方特色資源，按照“宜種則種、宜養則養”的原則，注重發展山地農業、生態農業、觀光農業等特色產業，學會“靠山吃山唱山歌，靠海吃海念海經”，謹防產業“水土不服”。應該看到，適合的才是最好的，產業扶貧不能貪大求全，而是要結合地方實際情況，著力在“特”字上做文章，推動傳統產業轉型升級，篩選前景廣闊的特色產品，壯大特色優勢產業，打造特色產業集群，拉長特色產業鏈條，做強特色產業深加工，提升特色產業附加值。切忌“千人一面”“千篇一律”，爭取把發展的短板變成“潛力板”，增強持續發展的後勁。



二是借助市場力。發展產業既要依靠政府“有形之手”，也要借助市場“無形之手”。如果一看見其他地方的某個產業很紅火，就盲目跟風、照抄照搬，而不進行差異化發展，就極易造成產業同質化問題，弄不好還會“賠了夫人又折兵”，這樣的教訓不勝枚舉。因此，在實施產業扶貧時，必須正確處理政府與市場的關係，使市場在資源配置中起決定性作用，尊重市場規律，堅持市場導向，瞄准市場需求，發揮好龍頭企業、合作社、產業大戶的“頭雁”效應，構建產業發展利益聯結機制，讓群眾共享產業扶貧紅利。同時，還要轉變“重生產、輕市場”的傳統觀念，提高抵禦市場風險的能力，積極應對市場變化，不斷擴大產品銷路，減少中間流通環節，讓“藏在深閨人未識”的特色產品“走出去”，把“土疙瘩”變成脫貧致富的“金元寶”。



三是廣納群眾言。貧困群眾既是脫貧攻堅的對象，更是脫貧致富的主體，他們的力量是巨大的，智慧是無窮的，產業扶貧離不開他們的積極參與。在推動產業扶貧進程中，如果幹部以自我為中心，高高在上，就極易出現“有政府決策、沒有群眾參與”的現象。經驗表明，前景再好的產業扶貧項目，一旦離開了群眾的理解和支持，都難以發揮應有的作用。因此，幹部不能大包大攬、越俎代庖，而是要沉下身子、深入基層、走進群眾，堅持從群眾中來、到群眾中去，充分調動群眾的主動性，切實提高群眾的參與度，持續激發群眾的內生動力，廣泛徵求群眾意見，注意傾聽群眾心聲，善於汲取群眾智慧，實現對症下藥、靶向治療、藥到病除，真正把好鋼用在刀刃上，持續增強扶貧的“造血”功能。



四是謀劃長久策。“人無遠慮，必有近憂。”產業扶貧不是權宜之計，而是一項打贏脫貧攻堅戰的根本之策，來不得半點馬虎。在產業扶貧進程中，幹部不能“三分鐘熱度”，必須持之以恒、久久為功，防止急躁冒進、急於求成，不能圖光鮮投機取巧，不能只顧眼前利益而熱衷於“短平快”的項目，嚴防“被脫貧”“假脫貧”“數字脫貧”等現象，杜絕“造盆景式”的作秀扶貧，正確處理好當前利益和長遠利益的平衡關係。在完成近期目標任務的同時，還要有長遠打算和戰略視野，研究打贏脫貧攻堅戰後的產業發展問題，認真謀劃長久脫貧之策，科學制定產業扶貧規劃，堅持一張藍圖繪到底、一任接著一任幹，發展一個產業、帶動一方經濟、富裕一方百姓，為群眾長遠發展、持續發展打好產業基礎，為群眾栽下“搖錢樹”，幫群眾拔去“窮根子”，讓群眾脫貧之後不再返貧。



來源:經濟日報 作者：湖南省中國特色社會主義理論體系研究中心 執筆：郝濤

